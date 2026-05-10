VIDEO Pogledajte kako je Ivan Perišić sjajno zabio glavom! Uskoro je uslijedio njegov drugi gol

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić postigao je dva gola za PSV Eindhoven koji je na gostovanju pobijedio Go Ahead Eagles sa 4-1 u susretu 33. kola nizozemskog prvenstva. PSV je i ranije osigurao naslov prvaka, a pobjedom protiv G.A. Eaglesa samo je potvrdio prvo mjesto.

Momčad iz Eindhovena je povela u 19. minuti sjajnim Perišićevim golom glavom nakon asistencije Killiana Sildillia. Potez vatrenog bio je sjajan, a gol možete pogledati OVDJE. Mathis Suray je izjednačio iz kaznenog udarca u 26. minuti, no gosti su do kraja poluvremena stigli do nove prednosti preko Ricarda Pepija.

Perišić je u 70. minuti svojim drugom golom na utakmici praktički razriješio pitanje pobjednika, a pobjedu gostiju potvrdio je Paul Wanner pogodivši u 82. minuti za 4-1. Hrvatski reprezentativac je ove sezone zabio ukupno 10 golova, pri čemu sedam u prvenstvu.

Među strijelce se upisao i Darko Nejašmić postigavši gol za NEC u 1-2 porazu na gostovanju kod Groningena.

Ajax je kod kuće izgubio 1-2 od Utrechta, a sva tri gola su pala u samoj završnici. Gosti su poveli u 81. minuti golom Niklasa Vesterlunda, izjednačio je Wout Weghorst tri minute kasnije, da bi Mike van der Hoorn u sedmoj minuti nadoknade donio pobjedu gostima. Josip Šutalo je za Ajax odigrao cijeli susret.

Twente je bio uvjerljiv protiv Sparte slavivši sa 4-0. Marko Pjaca je u domaćim redovima zaigrao od 71. minute. Fortuna Sittard je porazila Zwolle sa 3-2, a domaćine je od 82. minute zaigrao Alen Halilović.

PSV vodi na ljestvici sa 81 bodom, Feyenoord je drugi sa 62 boda, Twente na trećem mjestu ima 58, dok je NEC četvrti sa 56 bodova. Slijede Ajax (55), AZ (51)...