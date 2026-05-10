Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PSV SLAVIO

VIDEO Pogledajte kako je Ivan Perišić sjajno zabio glavom! Uskoro je uslijedio njegov drugi gol

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Bayern Munich
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.05.2026.
u 19:16

Momčad iz Eindhovena je povela u 19. minuti sjajnim Perišićevim golom glavom nakon asistencije Killiana Sildillia. Potez vatrenog bio je sjajan

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić postigao je dva gola za PSV Eindhoven koji je na gostovanju pobijedio Go Ahead Eagles sa 4-1 u susretu 33. kola nizozemskog prvenstva. PSV je i ranije osigurao naslov prvaka, a pobjedom protiv G.A. Eaglesa samo je potvrdio prvo mjesto.

Momčad iz Eindhovena je povela u 19. minuti sjajnim Perišićevim golom glavom nakon asistencije Killiana Sildillia. Potez vatrenog bio je sjajan, a gol možete pogledati OVDJE. Mathis Suray je izjednačio iz kaznenog udarca u 26. minuti, no gosti su do kraja poluvremena stigli do nove prednosti preko Ricarda Pepija.

Perišić je u 70. minuti svojim drugom golom na utakmici praktički razriješio pitanje pobjednika, a pobjedu gostiju potvrdio je Paul Wanner pogodivši u 82. minuti za 4-1. Hrvatski reprezentativac je ove sezone zabio ukupno 10 golova, pri čemu sedam u prvenstvu.

Među strijelce se upisao i Darko Nejašmić postigavši gol za NEC u 1-2 porazu na gostovanju kod Groningena.

Ajax je kod kuće izgubio 1-2 od Utrechta, a sva tri gola su pala u samoj završnici. Gosti su poveli u 81. minuti golom Niklasa Vesterlunda, izjednačio je Wout Weghorst tri minute kasnije, da bi Mike van der Hoorn u sedmoj minuti nadoknade donio pobjedu gostima. Josip Šutalo je za Ajax odigrao cijeli susret.

Twente je bio uvjerljiv protiv Sparte slavivši sa 4-0. Marko Pjaca je u domaćim redovima zaigrao od 71. minute. Fortuna Sittard je porazila Zwolle sa 3-2, a domaćine je od 82. minute zaigrao Alen Halilović.

PSV vodi na ljestvici sa 81 bodom, Feyenoord je drugi sa 62 boda, Twente na trećem mjestu ima 58, dok je NEC četvrti sa 56 bodova. Slijede Ajax (55), AZ (51)...
Ključne riječi
PSV Ivan Perišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!