VIDEO Nesvakidašnja scena u HNL-u: Reprezentativac loptom nokautirao navijača, pao je kao pokošen

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
David Jerkovic/PIXSELL
Stjepan Meleš
02.11.2025.
u 21:58

Igrala se 28. minuta kada je Varaždin iznosio loptu iz svoje polovice, a kada je ona došla blizu aut-linije kod istočne tribine, Osijekov napadač i austrijski reprezentativac Arnel Jakupović potrčao je kako bi presjekao posjed i izbacio loptu

Nakon što su Slaven Belupo i Hajduk odigrali 0-0, bez golova je završio i susret između Osijeka i Varaždina na Opus Areni. Nakon što je prvi ovosezonski sraz Varaždina i Osijeka završio bez pogodaka, identičnim ishodom završio je i njihov ogled na Opus Areni.

Bila je to skromna predstava bez većih prilika na obje strane. Za Željka Sopića bila je to premijera na klupi Osijeka i za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana, koji su  svoje mandate na klupi Osijeka otvorili ligaškim porazima, Sopić je barem osvojio bod.

Igrala se 28. minuta kada je Varaždin iznosio loptu iz svoje polovice, a kada je ona došla blizu aut-linije kod istočne tribine, Osijekov napadač i austrijski reprezentativac Arnel Jakupović potrčao je kako bi presjekao posjed i izbacio loptu. Bila bi to sasvim uobičajena reakcija da nogometaš nije prilikom ispucavanja pogodio navijača s tribina ravno u glavu.

Pogođeni navijač srušio se na pod, no srećom, ništa ozbiljno nije se dogodilo. Čovjek se brzo podigao i zaradio podršku s tribina, a igra se normalno nastavila na Opus Areni. Video možete pogledati OVDJE

Ključne riječi
Arnel Jakupović HNL Osijek

