Jeličić: Gospodo, idite kod Bobana i njemu plačite! Mario, pošalji ih gore i radi ono što moraš

Trener Dinama Mario Kovačević pod velikim je pritiskom publike i o njemu se puno priča po medijima u zadnje vrijeme. U emisiji na MAXSportu stručni komentator Joško Jeličić iznio je svoje mišljenje o Dinamovu šefu stručnog stožera.

- Tek je u 75. minuti mijenjao. Mario, to je prekasno! Njegov problem je veliki klub, on razumije nogomet, ima dobre treninge, zna se posvađati, autoritet nije sporan, ali on želi zadovoljiti svakoga - kazao je Jeličić u emisiji MAXSporta pa nastavio.

- On mora staviti Kulenovića. Zašto? Ne moraš staviti nikoga. Beljo je bio nešto nezadovoljan. Gospodo, ako ste nezadovoljni za 500-600 komada godišnje, idite kod Bobana i njemu plačite. Mario, pošalji ih gore, radi ono što moraš - smatra Jeličić.

- Mario je već nekoliko puta kasno reagirao, loše je vodio drugo poluvrijeme, on sutra mora biti bolji trener nego što je bio u ovoj utakmici. To je problem koji se ponavlja - smatra Jeličić.