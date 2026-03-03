Naši Portali
RAKETNI NAPADI

Slavni nogometaš živi u Dubaiju: Bilo je zastrašujuće, spavali smo u podrumu

VL
Autor
Marko Pavić
03.03.2026.
u 08:35

- Zastrašujuće je kad čujete projektile, zrakoplove i eksplozije iznad sebe. Ne znate točno što se događa ni koliko je blizu. Najteže je djeci objasniti situaciju i pritom ostati smiren - rekao je Ferdinand.

Bivši branič Manchester United i engleske reprezentacije Rio Ferdinand (47) opisao je raketne napade u Dubaiju koji su natjerali njega i njegovu obitelj da se skloni u podrum doma. Ferdinand živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa suprugom Kate Ferdinand (34) i djecom. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku te razmjene napada između SAD-a, Izraela i Irana, dio projektila i bespilotnih letjelica pogodio je ciljeve u regiji, uključujući područja UAE-a.

Obitelj je, prema njegovim riječima, prve noći nakon početka napada dobila savjet da se skloni u podrum.

- Spavali smo dolje, s dekama. Studio mi je praktički postao bunker. Iskreno, bilo je strašno, ali istovremeno smo se osjećali zaštićeno.

Supruga Kate Ferdinand oglasila se na Instagramu porukom pratiteljima, istaknuvši da su dobro.

- Sigurni smo. Vlasti rade sjajan posao kako bi tako i ostalo. Unatoč nervozi, osjećam da smo u dobrim rukama. Nadamo se mirnijoj večeri,  sinoć je bilo vrlo zastrašujuće.

 
