UŽIVO
NA LJETO

Dinamo iz druge lige dovodi stopera koji zabija više i od napadača

VL
Autor
Karlo Koret
03.03.2026.
u 09:07

Maglica je rođen u Slavonskom Brodu gdje je i započeo karijeru kao član Marsonije. 2015. seli u Njemačku te je tamo igrao za niželigaške klubove dok u ljeto 2020. nije stigao u drugu momčad Stuttgarta

Iako nas tek čeka vrhunac aktualne sezone, Dinamo je već počeo raditi na igračkoj slagalici za sljedeću. Tako Sky Sports piše kako bi prvo pojačanje Dinama za sljedeću sezonu trebao biti stoper njemačkog drugoligaša Darmstadta Matej Maglica.

Darmstadt je trenutačno treći na ljestvici 'Zweite' s dva boda manje od lidera Schalkea i jednim manje od drugog Padeborna. Maglica je sjajnim igrama ove sezone privukao na sebe pažnju brojnih njemačkih prvoligaša, ali i Dinama. Posebno je zanimljiva njegova efikasnost budući da je kao stoper ove sezone zabio već sedam golova u 24 nastupa u svim natjecanjima, a pet u 21 nastupu u Bundesligi.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Maglica je rođen u Slavonskom Brodu gdje je i započeo karijeru kao član Marsonije. 2015. seli u Njemačku te je tamo igrao za niželigaške klubove dok u ljeto 2020. nije stigao u drugu momčad Stuttgarta odakle je išao na posudbu u švicarski St. Gallen, a 2022. dočekao je svoj bundesligaški debi u dresu prve momčadi Stuttgarta. U Darmstadt je stigao na posudbu 2023., a godinu dana kasnije potpisan je ugovor o kupnji za 800 tisuća eura.

Maglica ukupno u nogama ima 27 bundesligaških nastupa. Transfermarkt vrijednost 198 cm visokog stopera procjenjuje na 800 tisuća eura, ali dostupan bi mogao biti i za manji iznos budući da na ljeto ulazi u posljednju godinu ugovora.
Ključne riječi
Transfer Matej Maglica Dinamo

