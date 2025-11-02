Uspavani i bezidejni Osijek remizirao u Sopićevom debiju: Opus Arena žestoko izviždala bijelo-plave

Nakon što su Slaven Belupo i Hajduk odigrali 0-0, bez golova je završio i susret između Osijeka i Varaždina na Opus Areni.

Nakon što je prvi ovosezonski sraz Varaždina i Osijeka završio bez pogodaka, identičnim ishodom završio je i njihov ogled na Opus Areni.

Bila je to skromna predstava bez većih prilika na obje strane. Za Željka Sopića bila je to premijera na klupi Osijeka i za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana, koji su svoje mandate na klupi Osijeka otvorili ligaškim porazima, Sopić je barem osvojio bod.

Prvu priliku na utakmici imao je Osijek u osmoj minuti, ali je Mikolčić loše pucao, ravno u Zeleniku. S druge strane gosti su prvu veliku priliku dočekali u 35. minuti, ali je Mamićev udarac blokirala domaća obrana.

Najbliže golu bio je Osijek u 42. minuti. Nakon ubačaja iz auta, Ba je glavom očistio loptu i pogodio u glavu svog suigrača Belcara, od kojeg se lopta odbila u stativu, pa u korner.

U nastavku susreta gledali smo veliku borbu na sredini terena, ali niti jedna momčad nije stvorila ozbiljniju priliku. Osijek je ovim bodom prepustio začelje ljestvice Vukovaru, dok je Varaždin napredovao na četvrto mjesto.

U prvom nedjeljnom susretu Slaven Belupo i Hajduk su u Koprovnici odigrali bez golova, no i s osvojenim bodom Splićani su ponovo preuzeli vrh ljestvice.

Hajduk je bio bliži pobjedi, od 81. minute je imao i igrača više, ali nije uspio dohvatiti puni plijen.

Kolo u ponedjeljak zatvaraju Gorica i Lokomotiva.

Hajduk vodi sa 26 bodova, Dinamo ima 25, dok je Slaven Belupo treći sa 17 bodova. Slijede Varaždin, Lokomotiva i Istra 1961 sa po 16 bodova. Rijeka ima 14, Gorica 11, a Osijek i Vukovar 1991 po 10 bodova.