ANKETA Je li Zlatko Dalić trebao pozvati nekog igrača Dinama? Na popisu nema niti jednog

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je danas točno u podne popis nogometaša koje je pozvao na sljedeće okupljanje. Igrači, njih dvadeset i trojica, okupit će se tako prvog dana rujna u Zagrebu ne bi li u rujanskom "prozoru" odigrali kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Na prvu, vatreni bi, uz dužno poštovanje navedenim nacionalnim vrstama, trebali nastaviti istom, utabanom stazom na putu prema Sjevernoj Americi idućeg ljeta. Dvije pobjede koje su ostvarili u lipnju, na startu kvalifikacija protiv Gibraltara i Češke trebale bi biti oplemenjene s nove dvije. Iako su Farski Otoci (više geografski nego nogometno) nezgodno gostovanje, a Crna Gora može prouzročiti probleme, pred Hrvatskom su dvije meč-lopte za osiguravanje novog nastupa na Mundijalu. S 12 bodova Hrvatsku bi samo promili dijelili od osiguravanja prvog mjesta u skupini, jedinog koje izravno vodi na SP.

Dalić nije puno mijenjao popis igrača. Izostavio je, očekivano, Matea Kovačića zbog problema s ozljedom, ali i Luku Vuškovića kojeg je u dogovoru s Ivicom Olićem prepustio U-21 vrsti koja starta u njene kvalifikacije za Euro. Onaj jedan igrač manje u odnosu na lipanjski popis s 24 igrača jest Luka Sučić. O njegovoj problematici se OVDJE vašim stavom možete izjasniti i vi. Na popisu su opet Martin Erlić, novopečeni član danskog Midtjyllanda i Marco Pašalić koji dominira u sjevernoameričkom MLS-u.

Odmah se dalo uočiti da ni ovoga puta, baš kao ni u lipnju, nema na popisu nogometaša Dinama. Doduše, tada su još navijači plavih donekle i mogli svojatati Martina Baturinu i Petra Sučića, ali oni su već tada na okupljanje bili došli kao igrači Coma i Intera. Hajduk sada ima vratara Ivicu Ivušića koji je ljetos na Poljud stigao iz redova ciparskog Pafosa, a u Rijeci je i dalje Toni Fruk. To su jedina dva igrača koja je Dalić uvrstio među odabrane, a da igraju u domaćoj ligi.

Dinamo je u novu sezonu HNL-a uraganski krenuo. S dva puta po 2:0 riješio je teška gostovanja u Osijeku i Rijeci, a s tri je komada počastio Vukovar na domaćoj premijeri. Gol nije primio, a zabio je sedam, uz neke zaista zapažene partiture pojedinaca. Recimo, da na vratima nije bilo superraspoloženog Ivana Nevistića, primili bi plavi gol u sve tri utakmice. O Morisu Valinčiću navijači plavih već skladaju pjesme, a vesele i izdanja Vidovića, Stojkovića te Belje, dvostrukog strijelca s Rujevice koji je svojedobno već bio u Dalićevoj rotaciji.

Nemali broj navijača plavih krenuo je sipati nezadovoljstvo time što Dalić nije našao mjesta među vatrenima za pojedince koji su se istaknuli na otvaranju sezone. No, svima je jasno da izbornik nije htio previše dirati u kadar koji je otvorio kvalifikacije, što je uostalom i sam izjavio prilikom objave popisa na službenoj stranici HNS-a.