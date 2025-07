VIDEO Legenda se oglasila iz bolničkog kreveta: 'Umro sam četiri puta, izgubio 22 kilograma'

Bivši UFC borac i jedan od najdominantnijih hrvača svoje generacije, Ben Askren (40), objavio je prvu video poruku nakon što je preživio tešku zdravstvenu krizu koja je kulminirala dvostrukom transplantacijom pluća. Iz bolničkog kreveta, vidno slabiji, ali s prepoznatljivim osmijehom, podijelio je s javnošću zastrašujuće detalje borbe koju je vodio. "Samo sam umro četiri puta, trenuci u kojima je srce stalo na dvadesetak sekundi. To nije idealno, ne znam jeste li znali", rekao je Askren s gorkim humorom, dodajući kako se ne sjeća gotovo ničega u periodu od 28. svibnja do 2. srpnja. Cijeli tijek događaja saznao je tek nakon što je pročitao dnevnik koji je vodila njegova supruga Amy. Njezini zapisi, kako kaže, djeluju "poput filmskog scenarija".

Drama je započela kada je Askren hospitaliziran u Wisconsinu zbog teške upale pluća koja se razvila iz stafilokokne infekcije. Njegovo stanje brzo se pogoršalo, zbog čega je stavljen u induciranu komu i priključen na respirator. Njegova supruga Amy 7. lipnja je objavila da je Ben u kritičnom stanju i da se "moli za čudo". Liječnici su joj tada priopćili da će mu, ako preživi, najvjerojatnije biti potrebna transplantacija pluća. Nakon tjedana neizvjesnosti, 30. lipnja obavljena je uspješna dvostruka transplantacija, a Askren se sada nalazi na dugom putu oporavka, učeći ponovno koristiti vlastito tijelo.

