Doznali smo kakva je situacija sa Sandrom Kulenovićem nakon noćne drame u Ljubljani

Nominalno jedini napadač plavih je, uz dva mlada igrača, Sandro Kulenović, a on je u srijedu na utakmici protiv Ujpesta (4:2) u jednom padu nezgodno udario rukom. Odigrao je do kraja to poluvrijeme, ali onda se požalio na bol u ruci. Sumnjalo se i da je nešto slomljeno pa je Kulenović odmah odvezen u ljubljansku bolnicu. No, tretirali su ga kao običnog pacijenta i jako je dugo čekao na rentgen. Srećom, pokazalo se da ništa nije slomljeno:

- Sandro Kulenović zadobio je udarac u područje ručnog zgloba (radiokarpalni zglob). Nakon detaljne medicinske obrade, uključujući RTG snimanje, utvrđena je jača kontuzija kosti. Radi preciznije dijagnostike i isključivanja eventualne manje frakture, kontrolno snimanje ponovit će se kroz nekoliko dana, s obzirom na to da kod ovakvih ozljeda ponekad treba vremena da se eventualne promjene na kosti uoče.

Sandro će u narednom razdoblju biti pod nadzorom našeg medicinskog tima i ovisno o daljnjim nalazima, bit će donesena odluka o povratku u puni trenažni proces – izvijestili su iz Dinama.