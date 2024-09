VIDEO Kamere uhvatile razgovor Jakirovića s trenerom Bayerna. Izraz Kompanyjevog lica puno otkriva

Dinamo je u uprvoj utakmici nove sezone Lige prvaka izgubio od Bayerna sa šokantno visokih 9:2. Bio je to debi u najvećem natjecanju europskog klupskog nogometa za trenere Seregeja Jakirović i Vincenta Kompanyja, no pamtit će ga poprilično drugačije. Usprkos dobrome učinku na početku drugog poluvremena, Dinamo je izgledao poprilično loše tijekom čitave utakmice, a Bavarci su nemilosrdno punili mrežu plavih te tako postali prva momčad koja je u Ligi prvaka protivniku zabila devet golova u jednoj utakmici.

Nakon što je sudac označio kraj utakmice, treneri su prišli jedan drugome i razmijenili pokoju riječ. Susret Jakirović i Kompanyja potrajao je desetak sekundi. Najprije je Jakirović nešto govorio belgijskom treneru, a ovaj mu je potom odgovorio. Jakirović je gestikulirao prema semaforu s rezultatom, a Kompany je izgledao kao da mu je gotovo neugodno zbog nevjerojatnih brojki koje stoje u Allianz Areni. Snimku susreta možete pogledati OVDJE.

Vincent Kompany at 90 after getting a friendly against Dinamo #ChampionsLeague 😢 pic.twitter.com/vmclakRvfG — RAMA 🐐 (@ZaidRamadhan_LM) September 17, 2024

Dinamu je ovo najteži europski poraz u povijesti kluba. Prije toga taj je nezadvidni rekord dražala utakmica protiv Lyona odigrana 2011. godine kada su plavi izgubili rezultatom 7:1. Uz strmi pad Dinama remijem protiv Rijeke i porazom od Hajduka na Maksimiru, Dinamo stoji u nezavidnoj poziciji. Premda je udarac u domaćim utakmicama nešto teži na papiru zbog gubitka prvog mjesta, sezona je tek počela i Dinamo ima kapacitet dominantnom igrom osigurati dominaciju na tablici HNL-a.

GALERIJA Pogledajte kako se internet ruga Dinamu nakon što je primio devet golova od Bayerna

S druge strane poraz od Bayerna nema toliku rezultatsku ulogu. Nitko nije od njih očekivao pobjedu, no svakako jest maksimalan trud i zalaganje, odnosno dostojanstven poraz. Ovako je ispisana crna stranica u europskoj povijesti za koju se Dinamo bori već godinama. Velike zamjerke stigle su i na račun trenera. Mnogi navijači su uz poruke podrške svome klubu tražili smjenu trenera Sergeja Jakirovića. Nije to prvi puta da se našao u nezavodnoj situaciji i do sada je imao potporu čelništva. Otkaz mu je nad glavom često visio i prošle sezone. Ipak, u ovu je sezonu ušao sa puno drugačijom momčadi i uvjetima. Pitanje je kakav je plan čelništva vodstva i kakva je stvara pozicija stratega s maksimirske klupe.

Upitan o tome na press konferenciji nakon utakmice, odgovorio je: "To nije pitanje za mene! Neka udare slobodno po meni. Radim svoj posao najbolje što znam. Ako me momčad ne prati, sam ću to riješiti. Već sam pričao s momčadi, prvo s Nevistićem, koji je primio devet golova. Treba igrače psihološki podići. Ovih dana ćemo puno pričati, zarotirati određene pozicije, treba nam svježina za utakmicu s Slaven Belupom."

VIDEO Pogledajte kako je Bayern pokazao nepoštovanje prema Dinamu