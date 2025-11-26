VIDEO Hrvatski dragulj briljirao u Ligi prvaka mladih, pogledajte kako je zabio za Bayern

U iznimno uzbudljivom susretu petog kola Lige prvaka mladih, nogometaši Arsenala svladali su Bayern rezultatom 4:2 na stadionu Mangata Developments, no utakmicu je iz hrvatske perspektive obilježio pogodak talentiranog stopera Ljube Puljića. Susret je započeo obećavajuće za goste iz Münchena kada je Yil Gashi iskoristio pogrešku u obrani domaćina i doveo Bavarce u vodstvo sredinom prvog poluvremena, no Arsenal se brzo vratio u igru preko Maxa Dowmana. Ključni trenutak prvog dijela dogodio se u sudačkoj nadoknadi kada je vratar Arsenala, Jack Porter, obranio kazneni udarac Davidu Daiberu, spriječivši tako Bayern da na odmor ode s prednošću. U drugom poluvremenu engleska je momčad preuzela inicijativu te golovima Kyrana Thompsona i Ceadacha O'Neilla stvorila uvjerljivu prednost od 3:1, čime se činilo da je pitanje pobjednika riješeno prije same završnice susreta u kojoj je glavnu ulogu nakratko preuzeo mladi Hrvat.

Tračak nade za njemačkog velikana pojavio se u 83. minuti utakmice kada se u gužvi pred vratima Arsenala najbolje snašao 18-godišnji Ljubo Puljić. Nakon dobro izrađene akcije iz prekida i nekoliko odbijanja lopte u kaznenom prostoru, hrvatski branič pokazao je snalažljivost atipičnu za stopera i pospremio loptu u mrežu, smanjivši zaostatak na 3:2. Bio je to njegov prvi ovosezonski pogodak u Ligi prvaka mladih, natjecanju u kojem je prošle sezone sakupio sedam nastupa. Iako je Puljićev gol vratio neizvjesnost u susret i dao Bayernu energiju za pokušaj potpunog povratka, Arsenal je u sudačkoj nadoknadi potvrdio svoju prvu pobjedu u ovosezonskoj europskoj kampanju. Senzacionalnim solo prodorom i svojim drugim pogotkom na utakmici, Max Dowman postavio je konačnih 4:2, ostavivši Bavarce bez bodova unatoč borbenoj predstavi u Londonu.

Za Ljubu Puljića ovaj pogodak ima posebnu težinu s obzirom na to da se vraća u natjecateljski ritam nakon problema s ozljedama koji su mu ograničili minutažu u tekućoj sezoni. Mladi Vinkovčanin, koji je nogometni put započeo u Cibaliji prije nego što je preko osječke akademije stigao do Münchena, ove je sezone upisao tek pet nastupa kombinirano za juniore i drugu momčad Bayerna u četvrtom rangu njemačkog nogometa. Puljić je u Bayern stigao u svibnju 2023. godine, točno na svoj 16. rođendan, u transferu koji je snažno odjeknuo u nogometnom svijetu. Bavarci su Osijeku platili 2,8 milijuna eura, što je rekordan iznos za hrvatskog nogometaša te dobi, jasno pokazujući koliko vjeruju u potencijal ljevonogog stopera koji se ističe svojom fizičkom snagom i atleticizmom. Njegov razvoj pomno se prati, a već je imao priliku trenirati s prvom momčadi te putovati na pripreme sa seniorskim sastavom.