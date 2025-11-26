'Barca je potučena, a ovaj čovjek strpao je Yamala u džep! Kakva zvijer od igrača...'

Nogometni svijet svjedočio je jednoj od najuvjerljivijih predstava Chelseaja u novijoj povijesti Lige prvaka, gdje su "Plavci" na Stamford Bridgeu s uvjerljivih 3:0 ispratili Barcelonu. Iako je katalonski div stigao u London s impresivnim nizom od 53 uzastopne utakmice u kojima su postigli pogodak, ta serija je brutalno prekinuta zahvaljujući taktičkoj disciplini i agresivnosti domaćina. Utakmica je pokazala svu moć momčadi Enza Maresce, a rezultat je mogao biti i znatno gori po goste da sucu nije pomogao VAR kod tri poništena pogotka zbog zaleđa. Mrežu su tresli Jules Kounde autogolom, briljantni brazilski tinejdžer Estevao nakon sjajnog solo prodora te Liam Delap, dok je isključenje Ronalda Arauja pred kraj prvog poluvremena samo potvrdilo neizbježan poraz gostiju.

Ipak, glavna tema razgovora nakon posljednjeg zvižduka nije bila samo pobjeda Chelseaja, već nevjerojatan individualni dvoboj na lijevoj strani terena gdje je Marc Cucurella održao pravu nogometnu lekciju mladoj zvijezdi Lamineu Yamalu. Španjolski branič proglašen je igračem utakmice zbog svoje neumorne energije i sposobnosti da potpuno izolira Yamala, koji se smatra jednim od najboljih mladih igrača svijeta. Vratar domaćih Robert Sanchez nije štedio riječi hvale za svog suigrača, izjavivši za španjolske medije kako je Cucurella doslovno "strpao Yamala u džep" te dodao provokativnu poruku da su svi igrači sjajni dok ne dođu u Premier ligu. Koliko je Yamal bio nemoćan svjedoči i činjenica da su ga navijači na Stamford Bridgeu ispratili podrugljivim pjesmama uspoređujući ga s Estevaom, prije nego što ga je Hansi Flick zamijenio Danijem Olmom.

Oduševljenje nastupom španjolskog reprezentativca nije krio ni legendarni Wayne Rooney, koji je u ulozi stručnog komentatora za Amazon Prime izjavio da je to bila vjerojatno najbolja izvedba jednog lijevog beka koju je vidio u vrlo dugom razdoblju. Cucurella nije samo defenzivno briljirao, već je bio ključan i u ofenzivnim akcijama, a upravo je na njemu Ronald Araujo napravio prekršaj za drugi žuti karton, čime je Barcelona ostala s desetoricom na terenu. Rooney je istaknuo kako ovakva igra dokazuje da je Cucurella ozbiljan igrač svjetske klase sposoban dominirati u duelima jedan na jedan protiv najopasnijih krilnih napadača današnjice, ostavivši Yamala vidno frustriranim.