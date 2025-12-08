Silovit potres u Japanu, oglašena opasnost od tsunamija

Japan je u kasnim večernjim satima pogodio snažan potres magnitude 7,6, zbog čega su vlasti odmah izdale upozorenje na tsunami i naložile evakuaciju stanovnicima sjeveroistočnih područja. Japanska meteorološka agencija (JMA) upozorila je da bi valovi mogli doseći visinu i do tri metra. Potres je zabilježen u 23.15 po lokalnom vremenu, s epicentrom oko 80 kilometara od obale prefekture Aomori, na procijenjenoj dubini od 30 kilometara. Prvi manji valovi, visoki između 20 i 50 centimetara, već su registrirani u nekoliko luka, piše The Guardian.

Najjači udar osjetio se upravo u Aomoriju, gdje je potres dostigao razinu “gornje šestice” na japanskoj ljestvici, što znači da je bilo gotovo nemoguće stajati ili hodati bez puzanja. U takvim uvjetima mnoge zgrade trpe značajna oštećenja, a teški komadi namještaja padaju.

Prema javnoj televiziji NHK, nekoliko je ljudi ozlijeđeno u hotelu u gradu Hachinohe u sjeveroistočnoj prefekturi Aomori. Premijerka Sanae Takaichi, u kratkom je komentaru za novinare, rekla da je vlada osnovala hitnu radnu skupinu kako bi hitno procijenila opseg štete. "Živote ljudi stavljamo na prvo mjesto i činimo sve što možemo", navela je.

Željeznički prijevoz u pogođenoj regiji djelomično je obustavljen, priopćili su iz East Japan Railwayja. Vlasti naglašavaju kako se situacija pažljivo prati, osobito zbog činjenice da je ovo područje već jednom bilo epicentar katastrofe, razornog potresa i tsunamija iz 2011. godine.

Dobra vijest je da u nuklearnim elektranama kojima upravljaju Tohoku Electric Power i Hokkaido Electric Power nisu uočene nepravilnosti. Ipak, više tisuća stanovnika ostalo je bez električne energije. Japan se nalazi u “Vatrenom prstenu” Pacifika, području poznatom po intenzivnoj seizmičkoj aktivnosti. Zbog toga u zemlji svaki dan dolazi do brojnih manjih potresa, a čak 20 posto svih svjetskih potresa magnitude 6 ili više dogodi se upravo u Japanu. Vlasti nastavljaju apelirati na oprez, posebno stanovnicima obalnih područja koji se nalaze u zonama mogućeg udara tsunamija.