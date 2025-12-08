Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTAVIO DJEVOJKU DA SE SMRZNE

Kamera otkrila trenutak strave u Alpama: Jedna svjetiljka odlazi, druga ostaje

Foto: foto-webcam.eu
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 13:40

Muškarac (39) i žena (33) penjali su se na najviši vrh Austrije, a kada ona više nije mogla, njezin dečko ju je samo ostavio

Web-kamere zabilježile su tragičan uspon para na austrijski vrh Grossglockner, gdje je 39-godišnji penjač ostavio svoju 33-godišnju djevojku da se smrzne. Fotografije s austrijskih planinskih web-kamera prikazuju svjetiljke na glavama para tijekom noćnog uspona na najviši vrh Austrije. U jednom trenutku, jedna se svjetiljka odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje na mjestu. Na kraju se ispraznila i ugasila.

Kamera otkrila trenutak strave u Alpama: Jedna svjetiljka odlazi, druga ostaje

Ove snimke svjedoče o jezivu zločinu koji je uznemirio austrijsku i međunarodnu javnost u siječnju ove godine kada je 39-godišnjak na planini napustio svoju 33-godišnju djevojku, navodno u potrazi za pomoći, no djevojka je preminula uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta.Kobnog 18. siječnja par je krenuo u uspon na 3798 metara visoki Grossglockner, najviši vrh Austrije i Alpa.

Međutim, 50 metara prije vrha, pri temperaturama ispod nule i jakom vjetru, žena zbog iscrpljenosti nije mogla nastaviti. Muškarac ju je ostavio samu, a kada su spasioci napokon stigli, nesretna žena već je bila mrtva. Objavljene fotografije web-kamere također prikazuju spasioce kako se u koloni kreću snježnim padinama prema mjestu tragedije i helikopter službe za spašavanje koji traga za unesrećenom ženom među snijegom prekrivenim vrhovima.

Austrijski istražitelji pokušavali su rasvijetliti što se točno dogodilo na planini sve do prošlog tjedna, kada je tužiteljstvo podiglo optužnicu protiv muškarca za ubojstvo iz teškog nemara, izvijestili su austrijski mediji, prenosi Heute. „Okrivljenik je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu oko 50 metara ispod vrha Grossglocknera. Žena se smrzla“, potvrdili su iz tužiteljstva. Prema optužnici, muškarac, iskusniji penjač, krenuo je potražiti pomoć, ali nije pomogao ženi pronaći sklonište, niti je iskoristio njezinu vreću za spavanje ili dostupne prekrivače za hitne slučajeve kako bi je zaštitio od hladnoće. Iako su ostali nasukani na planini oko 20:50, nije pozvao pomoć niti davao ikakve signale kada je policijski helikopter preletio područje oko 22:50. Umjesto toga, čekao je do 3:30 ujutro da obavijesti hitne službe, a zatim je isključio telefon. Spasioci su cijelu noć tražili ženu i kada su je pronašli u 10 sati ujutro, već je bila mrtva.

„Unatoč neiskustvu i činjenici da žena nikada nije išla na tako dugu i zahtjevnu visinsku turu te unatoč zahtjevnim zimskim uvjetima, optuženik je zimi otišao s njom na planinu Grossglockner. Budući da je optuženik, za razliku od svoje djevojke, bio vrlo iskusan u alpskim visinskim turama i isplanirao je turu, trebao je postupiti kao odgovoran vodič. S obzirom na jak vjetar i temperaturu od približno minus 8 stupnjeva, koja, uzimajući u obzir učinak vjetra, uzrokuje osjećaj hladnoće oko minus 20 stupnjeva, trebao se okrenuti i vratiti“, tvrde tužitelji.Također se navodi da je muškarac u uspon krenuo oko dva sata kasnije od predviđenog te da sa sobom nije ponio odgovarajuću opremu za hitne slučajeve. Suđenje muškarcu počet će u veljači, a prijeti mu kazna do tri godine zatvora, izvještava Heute.

Ključne riječi
umrla žena planinari alpe

Komentara 16

Pogledaj Sve
PV
prcko.vita
16:13 08.12.2025.

Mene više fasciniralo da je neki um uspio ekstremnu hladnoću, penjanje po stijenama, ukratko da ti život stalno visi o končiću pretvoriti u turizam, i još nevjerojatan uspjeh da uzmu od tog turizma više milijardi od jedne Hrvatske.

PA
PatMat
15:11 08.12.2025.

Ako nešto nasljeđuje ili ima neki materijalni interes on njezine smrti onda nije samo puki nemar. To je koristoljublje.

MR
Mrkan
16:21 08.12.2025.

Potrebu nekog da se bavi ekstremnim sportom uopće ne razumijem. Vjerojatno to trebaju objašnjavati psihijatri. Ako već sami sebe ugrožavaju, nek sami snose i posljedice. Koliko ljudi ugrožava svoje živote i zdravlje da bi pomogli neodgovornim samoživim pacijentima željnih još jednog selifija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Borjana Krišto i Ursula von der Leyen obišle su Donju Jablanicu
Video sadržaj
PRITISAK RASTE

Kriza u BiH: Hrvatica na čelu Vijeća ministara BiH pozvana da razriješi blokadu oko EU zakona

Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca je nakon još jedne propale sjednice Vijeća ministara upozorio kako prozor koji je EU otvorio za BiH "možda neće ostati otvoren zauvijek". "Stav Europske unije je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterije. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele vlasti BiH"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!