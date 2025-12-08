Web-kamere zabilježile su tragičan uspon para na austrijski vrh Grossglockner, gdje je 39-godišnji penjač ostavio svoju 33-godišnju djevojku da se smrzne. Fotografije s austrijskih planinskih web-kamera prikazuju svjetiljke na glavama para tijekom noćnog uspona na najviši vrh Austrije. U jednom trenutku, jedna se svjetiljka odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje na mjestu. Na kraju se ispraznila i ugasila.

Kamera otkrila trenutak strave u Alpama: Jedna svjetiljka odlazi, druga ostaje

Ove snimke svjedoče o jezivu zločinu koji je uznemirio austrijsku i međunarodnu javnost u siječnju ove godine kada je 39-godišnjak na planini napustio svoju 33-godišnju djevojku, navodno u potrazi za pomoći, no djevojka je preminula uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta.Kobnog 18. siječnja par je krenuo u uspon na 3798 metara visoki Grossglockner, najviši vrh Austrije i Alpa.

Međutim, 50 metara prije vrha, pri temperaturama ispod nule i jakom vjetru, žena zbog iscrpljenosti nije mogla nastaviti. Muškarac ju je ostavio samu, a kada su spasioci napokon stigli, nesretna žena već je bila mrtva. Objavljene fotografije web-kamere također prikazuju spasioce kako se u koloni kreću snježnim padinama prema mjestu tragedije i helikopter službe za spašavanje koji traga za unesrećenom ženom među snijegom prekrivenim vrhovima.

Austrijski istražitelji pokušavali su rasvijetliti što se točno dogodilo na planini sve do prošlog tjedna, kada je tužiteljstvo podiglo optužnicu protiv muškarca za ubojstvo iz teškog nemara, izvijestili su austrijski mediji, prenosi Heute. „Okrivljenik je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu oko 50 metara ispod vrha Grossglocknera. Žena se smrzla“, potvrdili su iz tužiteljstva. Prema optužnici, muškarac, iskusniji penjač, krenuo je potražiti pomoć, ali nije pomogao ženi pronaći sklonište, niti je iskoristio njezinu vreću za spavanje ili dostupne prekrivače za hitne slučajeve kako bi je zaštitio od hladnoće. Iako su ostali nasukani na planini oko 20:50, nije pozvao pomoć niti davao ikakve signale kada je policijski helikopter preletio područje oko 22:50. Umjesto toga, čekao je do 3:30 ujutro da obavijesti hitne službe, a zatim je isključio telefon. Spasioci su cijelu noć tražili ženu i kada su je pronašli u 10 sati ujutro, već je bila mrtva.

„Unatoč neiskustvu i činjenici da žena nikada nije išla na tako dugu i zahtjevnu visinsku turu te unatoč zahtjevnim zimskim uvjetima, optuženik je zimi otišao s njom na planinu Grossglockner. Budući da je optuženik, za razliku od svoje djevojke, bio vrlo iskusan u alpskim visinskim turama i isplanirao je turu, trebao je postupiti kao odgovoran vodič. S obzirom na jak vjetar i temperaturu od približno minus 8 stupnjeva, koja, uzimajući u obzir učinak vjetra, uzrokuje osjećaj hladnoće oko minus 20 stupnjeva, trebao se okrenuti i vratiti“, tvrde tužitelji.Također se navodi da je muškarac u uspon krenuo oko dva sata kasnije od predviđenog te da sa sobom nije ponio odgovarajuću opremu za hitne slučajeve. Suđenje muškarcu počet će u veljači, a prijeti mu kazna do tri godine zatvora, izvještava Heute.