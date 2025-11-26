VIDEO Nova asistencija Mislava Oršića, razveselio je svoje navijače u Ligi prvaka

U sklopu petog kola najelitnijeg europskog klupskog natjecanja, ciparski Pafos ugostio je favorizirani Monaco na ispunjenom stadionu Alphamega u Limassolu. Samo otvaranje utakmice ponudilo je pravi spektakl već u uvodnim minutama, a glavnu ulogu u redovima domaćina odigrao je hrvatski nogometni reprezentativac Mislav Oršić.

Iako su gosti iz Kneževine rano preuzeli inicijativu, trenutak inspiracije bivšeg igrača Dinama vratio je neizvjesnost u susret. Igrala se 18. minuta kada je Oršić namjestio loptu na udarac iz kuta s desne strane. Njegov ubačaj bio je oštar i precizan, s puno efeja, te je u srcu kaznenog prostora pronašao nikoga drugoga doli Davida Luiza. Slavni brazilski branič, prepoznatljiv po svojoj bujnoj kosi i bogatoj karijeri u klubovima poput Chelseaja i Arsenala, sjajno je reagirao. Luiz je nadvisio obranu Monaca i efektno glavom poslao loptu u gornji desni kut gola, ne ostavivši vrataru nikakvu šansu, čime je rezultat poravnat na 1:1. Asistenciju Oršića pogledajte OVDJE.

Bio je to trenutak koji je podigao publiku na noge, ali i potvrdio kvalitetu suradnje dvaju najzvučnijih imena u redovima ciparskog kluba. Francuski prvoligaš Monaco prethodno je poveo pogotkom Takumija Minamina, kojeg je lijepo proigrao Akliouche, no veselje gostiju prekinula je upravo Oršićeva majstorija. Nažalost po domaćine, euforija nakon izjednačujućeg pogotka nije dugo trajala jer je kvaliteta gostujućeg sastava ponovno došla do izražaja. Već u 26. minuti, samo osam minuta nakon Oršićeve asistencije, Folarin Balogun iskoristio je nepažnju u obrani Pafosa i ponovno doveo Monaco u vodstvo od 1:2, čime je utakmica dobila na dodatnoj dinamici i tempu.