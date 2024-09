Šokirani Jakirović odgovarao na pitanja o smjeni: 'Radim najbolje što znam! Sam ću to riješiti'

Dinamo je u prvoj utamici Lige prvaka od Bayerna izgubio sa velikih 9:2. Prvi je to puta u povijesti tog natjecanja da je jedna momčad uspjela zabiti devet golova svome protivniku, a isto tako i najteži europski poraz u Dinamovoj povijesti. Bayern je ušao kao golem favorit, no navijači su ostali zatečeni niskom kvalitetom izvedbe hrvatskog prvaka. Ubrzo nakon poraza su na društvenim mrežama kluba počeli ostavljati kako komentare podrške momčadi, tako i kritike na odluke donesene u pripremi utakmice. Osobito je glasna bila kritika Sergeju Jakiroviću, a mnogi su smatrali da je došlo vrijeme da napusti maksimirsku klupu.

"Teška večer za nas. Bayern je drugi svijet. Prvo poluvrijeme je bilo slabije. U drugom dijelu smanjili smo na 3:2, imao je Pjaca šansu za 3:3. Onda smo pogriješili, počeli smo se nadigravati s njima i jurcati. Ljudi su puno bolji od nas, ovo je za nas prava lekcija. Bayern je prezentirao vrhunski nogomet", rekao je Sergej Jakirpvić na početku pressice pa podijelio svoje dojmove.

"Mijenjali smo radi problema Pierre-Gabriela i Ogiware. Igračima je teško, kako bi im bilo. Moramo ići dalje, sad smo vidjeli gdje smo u odnosu na momčad koja je u vrhu europskog nogometa", kazao je shrvatni i očigledno potreseni trener Dinama. U utorak navečer oboren je negativan rekord koji stoji još od 2011. godine kada je Lyon pobijedio Dinamo 7:1.

Upitan ima li podršku momčadi i bi li napravio neke promjene kada gleda unazad odgovorio je: "Uopće ne sumnjam u podršku momčadi. Doživjeli smo težak nokaut, ali moramo ujutro ustati, ići dalje. Nema se tu što bitno mijenjati. U cijeloj zadnjoj liniji smo imali problema. Ljudi su brži, jači u duelu. Ostali smo prije utakmice i bez Sučića."

Naposlijetku je odgovorio na pitanje o reakciji koju očekuje iz upravljačkih strukutura kluba. "To nije pitanje za mene! Neka udare slobodno po meni. Radim svoj posao najbolje što znam. Ako me momčad ne prati, sam ću to riješiti. Već sam pričao s momčadi, prvo s Nevistićem, koji je primio devet golova. Treba igrače psihološki podići. Ovih dana ćemo puno pričati, zarotirati određene pozicije, treba nam svježina za utakmicu s Slaven Belupom", kazao je Jakirović.

