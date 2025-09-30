VIDEO Kakva majstorija! Mislav Oršić senzacionalnim pogotkom šokirao Bayern, pogledajte ga

Igrala se 44. minuta utakmice grupne faze Lige prvaka između Pafosa i Bayerna. Gosti iz Münchena vodili su s uvjerljivih 4:0, no tada je scenu preuzeo Mislav Oršić. Nakon jedne odbijene lopte, 32-godišnji Zagrepčanin primio ju je na dvadesetak metara od gola, namjestio se na desnu nogu i ispalio projektil koji je neobranjivo završio u mreži. Bio je to trenutak magije kojim je Oršić smanjio rezultat na 1:4 i donio veliku radost domaćim navijačima, prekinuvši potpunu dominaciju Bavaraca.

Ovaj pogodak nastavak je Oršićevog niza impresivnih golova protiv najvećih europskih klubova, čime je odavno stekao reputaciju "ubojice divova". Ljubitelji nogometa pamte njegovu povijesnu večer u dresu Dinama kada je hat-trickom srušio Tottenham, ali i pogotke kojima je matirao Chelsea te tresao mreže West Hama. Njegov potpis su upravo ovakvi dalekometni udarci, a gol protiv Bayerna dokaz je da njegova klasa ostaje neupitna bez obzira na klub za koji igra.

Oršićev put do zvijezda bio je trnovit. Nakon početaka u Interu, karijera ga je vodila preko Italije i Azije do Dinama, gdje je postao legenda. Uslijedile su teške epizode u Southamptonu i Trabzonsporu, gdje ga je ozbiljna ozljeda udaljila s terena. Ipak, dolaskom u Pafos u siječnju 2025. doživio je preporod, vodeći klub do povijesnog naslova prvaka i plasmana u Ligu prvaka. Ovaj pogodak kruna je njegove otpornosti.