'Zašto linija postaje krivulja?' Stranica na Facebooku se oglasila o zaleđu na Poljudu

Pobjeda Hajduka nad Lokomotivom (2-0) ostala je u sjeni kontroverze oko vodećeg pogotka. U 18. minuti, Marko Livaja uposlio je Antu Rebića za njegov prvijenac, no slavlje je prekinula duga, gotovo četverominutna VAR provjera. Iako je pogodak priznat, način na koji je provedena pokrenuo je lavinu rasprava koje ne jenjavaju ni danima nakon utakmice. Problem je nastao jer je prijenos prikazao provjeru zaleđa Rebića, što nije bilo sporno, dok je prava sumnja bila na poziciji asistenta Livaje na početku akcije. Gledatelji nisu dobili odgovor, no oglasila se stranica "VARCheck", specijalizirana za analizu suđenja, proglasivši situaciju "neshvatljivom pogreškom" i "velikim zaleđem", čime je dodatno potpirila sumnje u regularnost gola.

Službeni odgovor stigao je u utorak, kada je šef sudaca Bertrand Layec objavio analizu. Zaključak je da su suci donijeli ispravnu odluku, a detaljna "trijangulacijska analiza" dokazala je da Livaja nije bio u zaleđu. Layec je ipak priznao proceduralnu pogrešku, objasnivši da ključna snimka s povučenim linijama nije prikazana tijekom prijenosa, što je stvorilo konfuziju i otvorilo prostor za spekulacije.

Objašnjenje sudačkog šefa nije zadovoljilo VARCheck. Ponovno su se oglasili postavljajući četiri pitanja koja dovode u sumnju transparentnost službene analize. Pitali su zašto se na snimku čekalo od subote do utorka, zašto je objavljena u iznimno lošoj 480p kvaliteti te, najvažnije, zašto linija zaleđa u zadnjem dijelu svoje duljine postaje krivulja, sugerirajući da se provjera može napraviti i na mobitelu.

Pitanje "krive linije" postalo je središte rasprave, no ono može biti posljedica tehničkih ograničenja. Stručnjaci objašnjavaju da na izgled linije utječe više faktora: kut kamere i perspektiva mogu stvoriti optičku iluziju, a blagi nagib terena radi drenaže, koji VAR sustavi kalibriraju u 3D modelu, na 2D ekranu može izgledati neobično. Uz to, izobličenje leće i proces projiciranja 3D modela na 2D ekran mogu uzrokovati vizualna odstupanja. Iako tehnologija napreduje, ovakvi slučajevi pokazuju da put do potpune transparentnosti i povjerenja javnosti još uvijek nije završen.