Šokantan pad vrijednosti Marka Livaje! Ikoni Hajduka ovo se već dugo nije dogodilo

Posljednje ažuriranje vrijednosti igrača na popularnoj stranici Transfermarkt donijelo je tektonske poremećaje na hrvatskoj nogometnoj sceni. Promjene su zahvatile sve klubove, a u fokusu su se našli najveći "gubitnici", čije su tržišne cijene doživjele osjetan pad. Ukupna vrijednost momčadi Dinama pala je sa 70 na 67,25 milijuna eura, dok su se individualni padovi kod nekih od najvećih zvijezda lige pokazali još dramatičnijima. Najzvučnija imena koja su pretrpjela udarac su Hajdukov kapetan Marko Livaja te alžirski reprezentativac na posudbi u Dinamu, Ismaël Bennacer, koji nosi titulu najvećeg gubitnika ovog ciklusa ažuriranja. Ove promjene ne odražavaju samo trenutnu formu, već i snagu lige te očekivanja od igrača u budućnosti.

Najveći šok za navijače splitskog kluba zasigurno je drastičan pad vrijednosti Marka Livaje. Ikona Hajduka, čija je vrijednost godinama bila stabilna i kretala se iznad pet milijuna eura, a u studenom 2022. dosegnula i rekordnih osam milijuna, sada je procijenjena na svega 3,50 milijuna eura. Pad od čak 1,5 milijuna eura u odnosu na početak sezone direktna je posljedica slabije forme i rezultatske krize koja je zadesila splitski klub. Livajin pad simbolizira turbulentno razdoblje za Hajduk, a ova nova procjena postavlja pitanje njegove budućnosti i tržišnog potencijala uoči nadolazećih prijelaznih rokova. Nije jedini u svlačionici Hajduka koji bilježi minus; donedavni veznjak Valencije, Hugo Guillamon, po dolasku u Split vrijedio je pet milijuna eura, a sada je ta cifra prepolovljena na 2,5 milijuna.

Iako je Marko Livaja doživio značajan pad, titulu najvećeg gubitnika ipak je ponio igrač Milana na posudbi u Dinamu, Ismaël Bennacer. Alžirac je na Maksimir stigao s procijenjenom vrijednošću od čak 15 milijuna eura, no Transfermarkt mu je sada cijenu smanjio na 10 milijuna eura. Ovaj pad od pet milijuna eura prvenstveno se pripisuje činjenici da je iz jedne od najjačih svjetskih liga, talijanske Serie A, prešao u hrvatski prvenstvo, što automatski utječe na tržišnu percepciju. Unatoč ovom značajnom smanjenju, Bennacer je s novom vrijednošću od 10 milijuna eura postao najskuplji igrač SuperSport HNL-a, preuzevši tu titulu od Rijekinog Tonija Fruka.

Ipak, nisu svi u Maksimiru zabilježili pad. Donedavni mladić Barcelone, Sergi Dominguez, svojom je dobrom formom udvostručio vrijednost, skočivši s milijun na 2,5 milijuna eura. Pozitivan trend pratio je i Moris Valinčić, čija je cijena porasla s 1,2 na dva milijuna eura, dok je mladi talent Cardoso Varela (16) debitirao na stranici s početnom vrijednošću od 300.000 eura. S druge strane, Niko Galešić, koji je zimus stigao iz Rijeke kao veliko pojačanje, nije opravdao očekivanja pa mu je vrijednost pala s tri na 2,5 milijuna eura. U splitskim redovima, unatoč padovima glavnih zvijezda, ima i razloga za optimizam – vrijednost mladog Šimuna Hrgovića porasla je s 1,8 na 2,5 milijuna eura.

Aktualni prvak Rijeka također nije ostala imuna na promjene. Njihov glavni adut, Toni Fruk, koji je ljetos s vrijednošću od 10 milijuna eura bio najskuplji igrač lige, sada je procijenjen na devet milijuna eura. Time je prepustio tron najvrjednijeg igrača HNL-a spomenutom Bennaceru. Međutim, za dobre vijesti na Rujevici pobrinuo se Niko Janković, čija je vrijednost nastavila rasti te je s 5,5 skočila na 6,5 milijuna eura, potvrđujući njegov status jednog od ključnih igrača riječke momčadi.