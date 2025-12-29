Dowtown izbacio lanjske finaliste, za trofej igraju protiv momčadi Franko's

U finalu 54. izdanja malonogometnog turnira Kutija šibica večeras će igrati Franko's i CB Downtown. Tko pobijedi po prvi put će osvojiti Kutiju. No, u obje momčadi igraju igrači koji su već osjetili kako je podići pehar na ovom turniru.

Kod Franko's to su Kanjuh, Pavlić, Maloča i El-Saleh. Njih četvorica bili su dio momčad Pizzerija Stari Zagreb Borongaj lugovi koja je osvojila Kutiju 2016. godine. Franco Jelovčić, koji igra za CB Downtown osvojio je Kutiju 2022. godine igrajući za Biberon Koestlin.

U prvom polufinalu Franko's je pogotkom Davora Kanjuha u posljednjoj minuti, iz slobodnog udarca, pobijedio s 1:0 momčad Mobitel popravljaona&Windor.

- Bila je jako teška utakmica. Znali smo da neće biti lako. Naši suparnici tijekom turnira pokazali su da znaju igrati, bili su čvrsti, jaki na svakoj lopti. Mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili, imali smo više izglednijih prilika no lopta nikako nije htjela u mrežu.

Pobjede od 1:0 u vijek su najslađe. Što se tiče mog pogotka, ti slobodni udarci su moj specijalitet, nešto što me krasilo cijelu moju malonogometnu i futsal karijeru – rekao je Kanjuh.

U drugom polufinalu CB Downtown vodio je protiv Juicy Maraske s 1:0 pogotkom Nikole Pavića iz pete minute. U zadnje tri minute Juicy Maraska riskira igru bez vratara, s igračem više na parketu.

I ispatilo, se samo 5,6 sekundi prije kraja Ivan Penava je izjednačio. No, u raspucavanju lanjski finalist, Juicy Maraska, ostali su bez sreće. Horvat i Vučković su promašili, a na drugoj strani Jelovčić i Legčević pogodili za slavlje CB Downtowna.

U susretu za treće mjesto na turniru žena, Michieli Tomić pobijedile su Alumnus Barber shop Sabo s 4:2. Pogotke za pobjednički sastav postigle su Nikolina Vujadin (3) i Dejana Spasojević, dok su za Alumnus strijelci bile Buga Slavica i Lara Lucić.

U susretu za treće mjesto na veteranskom turniru Corte bar Trogir s čak 5:0 pobijedio je Polikliniku Ribnjak. Po dva pogotka postigli su Drago Gabrić i Dario Stipetić, dok je jedan postigao Ante Palavra.

Sutrašnji program u dvorani KC Dražen Petrović – finale žene: Dinamo Zagreb – MC Plus Agram 817 sati); finale, veterani: Raja iz Sarajeva – CB Sport&Zloćo i prijatelji (18 sati); finale, glavni turnir: Franko's – CB Downtown (19.20 sati). (dm)