UŽAS U NIGERIJI

Objavljen identitet poginulih u strašnoj prometnoj nesreći, oglasio se i predsjednik države

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
30.12.2025.
u 06:00

U tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je ozlijeđen boksački velikan Anthony Joshua, život su izgubile dvije njemu bliske osobe. Riječ je o njegovim dugogodišnjim prijateljima i trenerima, a vijest je potvrdio i nigerijski predsjednik Bola Ahmed Tinubu

U tragičnoj nesreći koja je potresla sportski svijet, a u kojoj je ozlijeđen boksački superstar Anthony Joshua, poginule su dvije njemu vrlo bliske osobe, njegovi treneri i dugogodišnji prijatelji Sina Ghami i Kevin "Latif" Ayodele. Ovu tužnu vijest potvrdio je predsjednik Nigerije, Bola Ahmed Tinubu, koji je u priopćenju izrazio sućut te naveo kako je izravno razgovarao s Joshuom o stravičnim gubicima. Tinubu je prenio kako ga je Joshua uvjerio da prima "najbolju moguću njegu". Predsjednik je dodao kako je razgovarao i s Joshuinom majkom. "Razgovarao sam i s njegovom majkom i molio za nju. Bila je duboko zahvalna na pozivu. Neka Bog ojača obitelji i podari mir dušama preminulih", stoji u izjavi koju prenosi portal TMZ.

Sina Ghami bio je Joshuin trener za rehabilitaciju više od deset godina te suosnivač teretane Evolve Gym, a njegova posljednja objava na Instagramu bila je upravo fotografija s putovanja u Nigeriju. Drugi preminuli, Latif Ayodele, bio je Joshuin osobni trener i blizak prijatelj. Znakovito je da je posljednja objava boksača prije nesreće bila upravo s Latifom, na kojoj se vidi kako njih dvojica uživaju u prijateljskoj partiji stolnog tenisa, što svjedoči o njihovoj bliskosti.

Brojni boksači izrazili su sućut nakon što se vijest proširila. Među njima je i Badou Jack, svjetski prvak u tri različite kategorije, koji je podijelio niz fotografija s Latifom uz potresne riječi: "Još uvijek sam u šoku! Neka ti Allah oprosti nedostatke i podari ti najvišu razinu raja". Oglasio se i Jake Paul, koji je na platformi X napisao kako je život puno važniji od boksa. "Molim se za izgubljene živote, za AJ-a i za sve pogođene ovom današnjom nesretnom nesrećom", poručio je.

Savezni zbor za sigurnost na cestama (FRSC) u Nigeriji objavio je kako preliminarna izvješća pokazuju da je Joshua sjedio na stražnjem sjedalu crnog terenca marke Lexus, za koji se "sumnja da se kretao brzinom većom od zakonom propisane na toj dionici". U izvješću se također navodi kako je vozač kamiona izgubio kontrolu i udario u zaustavljeni kamion uz rub ceste, no detalji koji povezuju ta dva događaja još uvijek se istražuju.
