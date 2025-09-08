Večernji list
FOTO Evo tko se od poznatih lica našao u svečanoj loži: Dvije svjetske legende sjede u Maksimiru
Zvonimir Boban i Velimir Zajec sjede jedan do drugoga u maksimirskoj loži.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tu se još nalaze i predsjednik Zoran Milanović te Dejan Savićević, predsjednik nogometnog saveza Crne Gore.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
