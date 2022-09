VIDEO Izbjegnuta velika katastrofa! Vozaču se zapalio bolid blizu glave dok je još bio u njemu

Karavana formule 1 stigla je u Singapur gdje se u nedjelju vozi VN Singapura. Danas su odrađena dva treninga, sutra je na rasporedu još jedan pa potom kvalifikacije za nedjeljnu utrku.

Sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu ostvario je najbrže vrijeme na prvom treningu, dok je Ferarrijev Španjolac Carlos Sainz Jr. bio najbrži na drugom treningu uoči 17. utrke ove sezone.

Vodeći u ukupnom poretku Nizozemac u bolidu Red Bulla Max Verstappen na prvom je treningu bio drugi, dok je u drugom pokušaju završio četvrti, ali je tada odvozio samo sedam krugova zbog tehničkog kvara na bolidu. Inače, Verstappen već ove nedjelje može osigurati naslov svjetskog prvaka, ali za to mu je potrebna pobjeda i moraju se poklopiti još neke pozicije konkurenata. O tome više pročitajte OVDJE.

Drugi trening obilježila je i nezgoda francuskog vozača Alpha Taurija Pierrea Gaslyja. Po povratku u boks Gaslyju se zapalio dio bolida odmah iza njegove glave dok je on još bio u kokpitu. Bila je to doista neobična situacija jer se bolid zapalio u trenutku rutinskog spremanja u garažu i to na dijelu gdje se nalazi otvor za hlađenje bolida. Moglo je doći i do dodatnih komplikacija jer je taj dio koji se zapalio blizu spremnika za gorivo.

Srećom, svi su reagirali vrlo brzo, uključujući i mehaničare drugih momčadi koji su pomogli brzo ugasiti požar, a Gasly je ekspresno iskočio iz bolida i prošao je bez ozljeda.