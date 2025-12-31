Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATNA PRIČA

Dao otkaz u hotelu, uložio sve i postao svjetska senzacija: Zaradio je bogatstvo u pikadu

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
31.12.2025.
u 15:30

Britanac Justin Hood (32) proživljava pravu sportsku bajku na Svjetskom prvenstvu u pikadu. Nakon što je dao otkaz i uložio svu životnu ušteđevinu u profesionalnu karijeru, sada je stigao do četvrtfinala i osigurao pozamašan novčani iznos

Priča Britanca Justina Hooda jedna je od onih koje nadilaze sportske okvire i služe kao istinska inspiracija. Ovaj tridesetdvogodišnjak je prije nešto više od godinu dana donio odluku koja mu je promijenila život, dao je otkaz na poslu noćnog portira u hotelu i svu svoju životnu ušteđevinu uložio u san da postane profesionalni igrač pikada. Njegova hrabrost i vjera u sebe sada se višestruko isplaćuju jer je na svom debitantskom nastupu na PDC Svjetskom prvenstvu stigao do samog četvrtfinala, čime je osigurao minimalnu zaradu od čak 69.000 eura iz nagradnog fonda.

Njegov put do četvrtfinala bio je obilježen jednim od najimpresivnijih mečeva cijelog turnira. U osmini finala je doslovno deklasirao favoriziranog Josha Rocka s čistih 4:0 u setovima, no ono što je obilježilo taj dvoboj bio je povijesni podvig. Hood je, naime, pogodio svojih prvih 11 pokušaja na duplim izlazima, što je pothvat koji do sada nije uspio nijednom igraču u povijesti svjetskih prvenstava u pikadu. Taj nevjerojatan niz preciznosti pokazao je da njegov uspjeh nije slučajan, već rezultat ogromnog talenta i predanosti.

Osim nevjerojatne igre, Hood je brzo osvojio simpatije publike i postao jedan od omiljenih natjecatelja zahvaljujući svom neobičnom i vedrom karakteru. Njegov debitantski nastup na svjetskoj sceni tako je prerastao u jedno od najljepših iznenađenja prvenstva, a dvorana redovito eruptira oduševljenjem zbog njegovog ponašanja. Svaku pobjedu slavi s velikim osmijehom, često isplaženog jezika, te uz energične pokrete koji su postali njegov prepoznatljivi zaštitni znak.

Njegova priča o riziku i nagradi odjeknula je daleko izvan svijeta pikada, pokazujući kako odustajanje od sigurne svakodnevice radi slijeđenja vlastitih snova može dovesti do neslućenog uspjeha. Justin Hood nije samo postao sportska senzacija i obogatio se, već je postao i simbol nade za sve one koji se dvoume oko toga trebaju li napraviti korak u nepoznato kako bi ostvarili svoje ambicije.
Ključne riječi
sport Pikado

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-30/thumbnail.jpg
HUMANITARNI TURNIR POZNATIH

Joško Jeličić, Lokas, Čilić, Šimenc...: Zvijezde zaigrale šah, evo tko je pobijedio

Na turniru su ovog puta zaigrali između ostalih Dubravko Šimenc, Jerko Leko, Joško Lokas, Igor Pajač, Marko Tomas, Robert Mudražija, Eni Šukunda, Tina Živković, Borna Ćorić, Goran Grgić, Bruno Šimleša, Džemal Mustedanagić, Silvio Marić, Damir Hoyka, Filip Jurčić, Mladen Bodalec, Marin Čilić, Valent Sinković, Željko Kopić, Fran Tudor, Joško Jeličić, Roko Karanušić, Gordan Giriček...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!