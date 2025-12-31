Sutra kreće velika promjena u parkiranju u Zagrebu: Ovo su nova pravila naplate

Satne, dnevne, mjesečne te godišnje komercijalne parkirališne karte od sutra će vrijediti isključivo u zoni za koju su kupljene. Podsjetimo, dosad je komercijalna parkirališna karta kupljena za zonu u kojoj se plaća veća naknada vrijedila i u zoni za koju se plaća manja naknada.

Ograničenje važenja komercijalnih parkirališnih karata na parkirališnu zonu za koju su kupljene uvodi se s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima kojima upravlja Zagrebparking, javljaju iz Holdinga. Ako zbog nastalih promjena uvjeta parkiranja korisnici više ne žele koristiti ranije izdane komercijalne parkirališne karte, mogu zatražiti poništenje te povrat iznosa u visini razmjernog neiskorištenog perioda valjanosti karte na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 ili putem e-maila infozgp@zgh.hr, objašnjavaju.