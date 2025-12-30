Sad je jasno: Hrvatska je ostala bez jednog od najvažnijih igrača. Koliko nam je sreće donio...

Rukometaši Hrvatske završili su prvi dio priprema u Poreču za Europsko prvenstvo koje 15. siječnja počinje u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Novo okupljanje je 2. siječnja u Zagrebu odakle će reprezentacija otputovati u Prelog gdje će ostati do 8. siječnja kada je u zagrebačkoj Areni dogovorena utakmica protiv Njemačke. Za završne pripreme izbornik Sigurdsson pozvao je 22 igrača. Od igrača s kojima je osvojio srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu nema trojice koji su se oprostili – Duvnjaka, Karačića i Pešića, ali nema ni Marina Šipića. Njegova ozljeda je takve prirode da ovoga puta neće moći pomoći. Šteta, ostali smo bez jake napadačke opcije na mjestu kružnog napadača. Ostali smo bez igrača koji je unosio pozitivu i na kraju krajeva bez igrača koji nam je svojim pogotkom donio pojedu nad Mađarima i plasman u polufinale.

Na mjestu kružnog napadača Sigurdsson je sada ostao na Načinoviću,.Šimiću, Šušnji i Raužanu koji je tako dobio priliku, Pivot Sesveta ove sezone igra sjajno i sigurno je da je zaslužio poziv. Na njemu je da se pokuša izboriti i da ode na Europsko prvenstvo što će realno biti jako teško. Naime, Načinović i Šunja su sto posto sigurni zbog igre u obrani gdje su važni kotačići, Šimić je s druge strane u ovom trenutku možda i najbolja opcija u napadu od sve četvorice kružnih napadača. Ima iskustva igranja u Bundesligi, već je dvije godine dio ove reprezentacije..

Na vratarskim pozicijama tu su sigurni Kuzmanović i Mandić, a kao treći vratar pozvan je Dino Slavić koji je sjajno branio nedavno protiv Sjeverne Makedonije. On je nekako izgurao Špikića iz Eisenacha. S obzirom na to da se još ne zna hoće li Lučin i Klarica biti sto posto spremni za EP, izbornik je kao osigurače na pripreme pozvao Patrika Martinovića, desnog vanjskog švicarskog Kadettena, te Diana Nerisa Ćeška, lijevog vanjskog Izviđača. Zanimljivo je da Ćeško nije odigrao nijednu minutu protiv Sjeverne Makedonije i našao se na popisu, a na popisu primjerice nije Ante Ivanković koji je bio sjajan toj utakmici,

Popis igrača za završne pripreme: vratari: Kuzmanović, M. Mandić, Slavić; lijeva krila: D. Mandić, Jelinić; lijevi vanjski: Srna, Lučin, Ljevar, Ćeško, Mamić; srednji vanjski: Cindrić, Pavlović; desni vanjski: I. Martinović, P. Martinović, Klarica, Maraš; desna krila:Šoštarić, Glavaš; kružni napadači: Načinović, Šimić, Raužan, Šušnja.