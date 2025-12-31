Pratili su ga po Zagrebu, snimali na svakom koraku. Kad je otišao zadesila nas je katastrofa...'

Cijeli svijet proteklih je dana obišla vijest da je legendarni japanski nogometaš Kazuyoshi Miura u 58. godini, prkoseći zakonitostima biologije, odlučio nastaviti karijeru u japanskom klubu Fukushima Unitedu. Tek usput spominje se detalj iz njegove bogate karijere, da je King Kazu, kako ga zovu, jednu sezonu proveo u Dinamu, odnosno u tadašnjoj Croatiji, te u Hrvatskoj osvojio svoj jedini trofej u Europi. Miura je, naime, bio član Dinamove momčadi koja je 1999. godine u posljednjem kolu osvojila naslov prvaka praktički ga preotevši Rijeci. Kazu je za plave nastupio ukupno 12 puta, nije postigao ni jedan pogodak i ni jednom nije igrao svih 90 minuta. Dinamo su tada trenirali Zajec i Lončarević.

Kako je uopće tada 31-godišnji Miura u zimskom prijelaznom roku sezone 1998./1999. došao u Dinamo? Do tada je bio član japanskog kluba Verdy Kawasaki.

– S tom idejom pojavio se Kazuyoshijev stric, poslovni čovjek iz Japana koji nije imao veze s nogometom, nego je u Europi bio plasirao neke svoje kozmetičke proizvode – prisjeća se tadašnji Dinamov direktor Damir Vrbanović i nastavlja:

– U to vrijeme Kazu je bio velika zvijezda, već tada bila je objavljena njegova biografija “Golden Boot” (Zlatka kopačka), fascinantna, predivno ukoričena knjiga. Kada je potpisao ugovor s Dinamom, mi smo odmah sklopili i unosan ugovor s jednom japanskom TV kućom koja se obvezala da će prenositi sve Dinamove utakmice u kojima nastupa Miura.

Vrbanović se prisjeća da je Miura bio prototip pravoga nogometnog profesionalca, izuzetno omiljen u momčadi, što je potvrdio i njegov tadašnji suigrač Mihael Mikić.

– Kako smo mi inače skloni podcjenjivanju, tako je i Miura u našoj javnosti dočekan sa sumnjom. A tvrdim vam da je Kazu bio iznimno talentiran, vrlo dobar nogometaš, i da je u tadašnjem vrlo jakom Dinamu bilo za njega mjesta. No, znate kako je to u Dinamu; kada ste stranac, morate biti nešto posebno, a kada ste pritom i igrač iz Azije, onda vam je još teže jer ste u startu dočekani s predrasudana – kaže Mikić.

Podsjetio je na zanimljiv podatak iz Miurine karijere.

– Jeste li znali da je Dinamo jedini klub u čijem dresu Miura nije postigao pogodak? Sjećam se da je u debiju, protiv Mladosti 127 u Maksimiru (3:0 za plave, nap.a.), pucao 11-erac i da mu ga je vratar momčadi iz Suhopolja obranio. Nedugo nakon toga bio je zamijenjen, a ja sam ušao u igru umjesto njega i postigao sam pogodak – dodaje Mikić.

Penal je Miuri obranio tadašnji vratar Mladosti 127, Šibenčanin Zoran Slavica.

– Kada je dosuđen taj penal, gomila japanskih fotoreportera dotrčala je iza gola iščekujući Miurin pogodak. A on je pucao solidno, ali sam ga pročitao i obranio taj šut – prisjetio se Slavica.

Miuri je angažman u Dinamu bio drugi u Europi, nakon što je sezonu 1994./1995. proveo u Genoi. Bio je prvi Japanac koji je zaigrao u Hrvatskoj ligi, premda je u isto vrijeme u Rijeci igrao Yoshika Matsubara, igrač koji je nastupio u najpoznatijoj utakmici u povijesti Prve HNL, Rijeka – Osijek (1:1). Matsubara i danas možda ima PTSP od Krečakove zastavice, budući da bi mu to bio jedini trofej u igračkoj karijeri.

Kazu Miura, na užas Dinamovih direktora, napustio je Maksimir u jesen 1999., nakon što ga je tadašnji trener plavih, argentinska nogometna legenda Osvaldo Ardiles otpisao.

– U marketinškom smislu bila je to katastrofalna odluka – kaže tadašnji Dinamov šef financija Branko Laljak i pojašnjava:

– U to je vrijeme upravo zbog Miure bila uspostavljena i čarterska zrakoplovna linija između Tokija i Zagreba te je na svakoj našoj domaćoj utakmici bilo po stotinjak Japanaca, koji su nam svaki put “poharali” fan shop kupujući dresove, šalove i ostale klupske suvenire. I ne samo da zbog Ardilesove odluke Dinamove utakmice više nisu bile prenošene u Japanu, nego nam je bio propao i ugovor s Miurinom suprugom, tada poznatim japanskim TV licem, koja je također trebala biti uključena u tu veliku marketinšku akciju.

Mikića koji je godinama igrao u Japanu pitali smo i što Miuru motivira da i u 58. godini potpisuje novi ugovor i još igra nogomet.

– U Japanu je običaj da, nakon što se odigra kolo, sljedeći dan igrači koji nisu nastupili dobiju priliku igrati u prijateljskoj utakmici. Tako smo se Kazu i ja međusobno susreli prije koju godinu; ja sam u toj utakmici nastupio 45 minuta, a Kazu je inzistirao da igra svih 90 minuta. Tada sam vidio koliko on još uživa na terenu, s koliko zadovoljstva igra. Kazu ima 58 godina, ali kada ga vidite kako izgleda, nikada mu ne biste dali toliko. Naravno da on igrački ne može više toliko puno pridonijeti momčadi kao nekada, ali je još uvijek veliki mamac za sponzore, puno veći nego što bi to bio na nekoj klupskoj funkciji – ističe Mikić.

Mikić kaže da Miura u Japanu ima status nogometne ikone aristokratskih manira.

– Kazu na tuširanje ide u pamučnom ogrtaču, a nakon tuširanja uskače u svileni ogrtač, poput kakvoga princa – kaže Mikić.

Kazuyoshi Miura 89 puta nastupio je za japansku reprezentaciju, a od svojih 55 reprezentativnih pogodaka dva je postigao i Hrvatskoj, u prijateljskoj utakmici u lipnju 1997. godine u Tokiju. Japan je tada pobijedio Hrvatsku s 4:3.