KOLUMBIJSKA OBITELJ

Iz imućne je obitelji! Evo čime se bave roditelji 40 godine mlađe supruge Zlatka Marića

31.12.2025.
u 15:00

Sa svojom 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri, s kojom je u braku od lipnja prošle godine, dočekao je kćerkicu. "Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria", uzbuđeno je ekskluzivno otkrio za Večernji list

Zlatko Marić, 65-godišnji poduzetnik i vlasnik renomirane zaštitarske tvrtke Sokol Marić, razveselio je obitelj i prijatelje viješću o prinovi. Sa svojom 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri, s kojom je u braku od lipnja prošle godine, dočekao je kćerkicu. "Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria", uzbuđeno je ekskluzivno otkrio za Večernji list. 

Njegova romantična priča s Kolumbijkom Valentinom služi kao jasan dokaz da ljubav ne poznaje ni granice ni dobne razlike. Marićev primjer pokazuje kako se istinska ljubav može roditi bilo gdje i u bilo kojem trenutku života, unatoč preprekama koje mnogi percipiraju. Podsjetimo, njihova je ljubavna priča započela na luksuznom otočju Turks i Caicos, gdje su 2024. godine uplovili u bračnu luku. Održali su dva vjenčanja – prvo u Kolumbiji, a potom i na Turks i Caicosu, gdje su im se pridružili njegovi sinovi iz prethodnog braka, snaha, unuče, prijatelji i brojni uzvanici iz Zagreba.

Nova gospođa Marić potječe iz ugledne i imućne kolumbijske obitelji s dugom poduzetničkom tradicijom. Njezina obitelj već više od dva desetljeća uspješno posluje u proizvodnji vrhunske kave, a na Turks i Caicosu posjeduju i nekoliko ekskluzivnih hacijendi koje, slično Marićevim vilama, ugošćuju bogatu i slavnu klijentelu, piše Nacional. Upravo je poslovni angažman na karipskom otočju spojio Zlatka i Valentinu, koji dijele strast prema poslu, ali i tjelovježbi, čime su se nerijetko hvalili na Instagramu.Svadbenom slavlju na Karibima prisustvovali su Marićevi sinovi iz prvog braka, Kristian i Dominik, zajedno sa snahom, unučetom te brojnim prijateljima iz Hrvatske. Popis uzvanika svjedoči o Marićevom značajnom utjecaju na otočju gdje posluje već 15 godina, a među gostima su se našli i premijer te članovi vlade Turks i Caicosa.

Iako nisu svi mogli prisustvovati, čestitke su pristizale sa svih strana svijeta, a poslale su ih i svjetske zvijezde koje su boravile u njegovim vilama, uključujući Rihannu, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Drakea, Malumu, koji su mu čestitali novi ulazak u bračnu luku, te košarkašku legendu LeBrona Jamesa. Time je vjenčanje potvrdilo status jednog od najekskluzivnijih društvenih događaja prošle godine. Inače, Zlatku Mariću ovo je drugi brak, a iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika.Otočje Turks i Caicos za Zlatka Marića predstavlja drugu domovinu i uspješnu poslovnu oazu.

Ondje posjeduje kompleks od nekoliko luksuznih vila čiji dnevni najam doseže cijenu od oko 10.000 eura, a među njegovim slavnim gostima bila je i Kylie Jenner, koja je ondje proslavila 19. rođendan. U tom raju na zemlji, gdje su mu prvi susjedi glumac Bruce Willis i glazbenik Keith Richards, vlasnik tvrtke Sokol Marić pronašao je novu ljubav i započeo novo životno poglavlje, daleko od poslovnih izazova s kojima se suočavao u Hrvatskoj.

SE
serafin002
15:48 31.12.2025.

Najbolji biznis roditelja je prodaja kćerki milijunašima. Znaju da takvi starci neće dugo i da se nakon toga može dobro i lagodno živjeti od nasljedstva.

AN
AnimaTor
15:45 31.12.2025.

Bravo dedek.

