Velikan odustao od Dinamovog hit-igrača? Pitanje je hoće li se dogoditi bogati transfer

Uprava milanskog Intera našla se u nezavidnoj situaciji usred sezone, a glavobolje im zadaje desna strana obrane. Nakon što je nizozemski reprezentativac i jedan od najboljih svjetskih bekova Denzel Dumfries završio na operaciji gležnja, zbog koje će izbivati s terena sve do ožujka, trener Cristian Chivu ostao je na vrlo malo pouzdanih rješenja. Ljetno pojačanje Luis Henrique, plaćen 24 milijuna eura, nije opravdao očekivanja, dok se veteran Matteo Darmian također oporavlja od ozljede. Hitna potraga za novim igračem postala je prioritet, a na radaru se našlo nekoliko zanimljivih imena, uključujući i jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa.

Kao idealna meta za popunjavanje praznine na desnom boku talijanski mediji, uključujući i poznatog stručnjaka za transfere Gianlucu Di Marzija, istaknuli su Dinamovog hit-igrača Morisa Valinčića. Ovaj 23-godišnji Riječanin oduševio je igrama u dresu zagrebačkog kluba nakon povratka iz Istre i prometnuo se u jednog od ključnih igrača prije nego što je krajem listopada doživio frakturu metatarzalne kosti. Njegov stil igre savršeno se uklapa u Interovu 3-5-2 formaciju, a njegov agent Adrian Aliaj otkrio je kako se cijena kreće između 16 i 18 milijuna eura, što je potvrdilo interes ne samo Intera, već i Milana, Lazija te Napolija.

Međutim, čini se da od velikog zimskog transfera u redove talijanskog prvaka neće biti ništa. Glavni razlog je upravo Valinčićeva ozljeda, zbog koje je trenutno izvan pogona i tek se sredinom siječnja očekuje njegov povratak punim treninzima. Njegov agent potvrdio je kako formalne ponude još nema te da je prelazak u siječnju malo vjerojatan, sugerirajući kako bi realniji scenarij bio transfer na ljeto. Valinčić je navodno spreman ostati u Dinamu do kraja sezone, a Serie A vidi kao željenu iduću destinaciju u karijeri.

Zbog novonastalih okolnosti, Inter je primoran istražiti druge, dostupnije opcije. Na listi želja visoko kotira Marco Palestra, igrač Atalante na posudbi u Cagliariju, no njegova cijena od čak 40 milijuna eura predstavlja golemu prepreku. Kao jedna od opcija spominje se i posudba iskusnog Portugalca Joãa Cancela, koji želi napustiti Al-Hilal, no za njega su zainteresirani i Barcelona te Juventus. Izvještaji iz Italije sugeriraju da Inter ne želi "razbiti banku" u siječnju i da bi mogli pričekati pravu priliku na ljeto, što ostavlja vrata otvorenima, ali signalizira da panične kupovine neće biti.

Politika kluba pod vodstvom Beppea Marotte fokusirana je na tehničku stabilnost i izbjegavanje ishitrenih poslova, pogotovo tijekom zimskog prijelaznog roka. Prema pisanju Sky Sportsa, pozicija desnog beka ne smatra se apsolutnim prioritetom koji bi opravdao ogroman trošak, osim ako se ne pojavi izvanredna prilika. Čini se da bi Inter radije pričekao ljeto kada će imati više manevarskog prostora i kada će Valinčić biti potpuno spreman. Eventualna prodaja veznjaka Davidea Frattesija, čija se vrijednost procjenjuje na 30 do 35 milijuna eura, mogla bi osigurati potrebna sredstva za dovođenje skupljeg pojačanja, što znači da bi se bogati transfer Dinamovog dragulja mogao dogoditi, ali tek za nekoliko mjeseci.