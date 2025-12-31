Trofejni klub u krizi, trener nije ni izašao pred novinare nakon kiksa. Evo što se dogodilo

Trener Chelseaja Enzo Maresca trebao se suočiti s novinarima nakon utakmice, ali se nije pojavio na svojim medijskim dužnostima te ga je zamijenio njegov pomoćnik Willy Caballero. Pomoćni trener Chelseaja otkrio je kako se Maresca nije osjećao dobro te je stoga odlučio preskočiti konferenciju za novinare. Novinarima je pojasnio situaciju rekavši: "Nije se osjećao dobro posljednja dva dana, imao je i blagu temperaturu. Odradio je treninge kako bi pripremio utakmicu, ali me nakon susreta zamolio da ga zamijenim jer mu nije bilo dobro."

Caballero je potom podijelio svoja razmišljanja o samoj utakmici, opisujući ju kao turbulentnu i nepredvidivu. "Bilo je to ludo prvo poluvrijeme. Uspjeli smo preokrenuti rezultat, ali smo onda odmah primili gol, tako da je to nešto što moramo odmah poboljšati i ispraviti. Igrači su se odazvali i bili na visini zadatka, kreirali smo igru i naša igra na otvorenom terenu je bila na mjestu. Bilo je savršeno, stvarali smo prilike i imali smo šanse i u drugom poluvremenu", započeo je svoju analizu pomoćni trener Chelseaja.

Ipak, unatoč dobroj igri, osjećaj razočaranja bio je prisutan u svlačionici londonske momčadi. "Nažalost, nismo uspjeli pobijediti i osjećaj je pomalo razočaravajući. Napravili smo bolje stvari od Bournemoutha da bismo osvojili tri boda, ali imamo samo jedan bod jer smo danas primili dva gola. Jednostavno je nedostajala završnica jer smo dolazili u kazneni prostor i uputili mnogo centaršuteva", rekao je Caballero, naglašavajući nedostatak efikasnosti i realizacije kao glavni uzrok neuspjeha.

Za kraj je istaknuo ključni problem s kojim se momčad suočava, a to je zadržavanje prednosti i mirno privođenje utakmice kraju. "Napredujemo u određenim područjima, ali još uvijek moramo naučiti kako zaključati utakmicu i sačuvati rezultat kada vodimo. Uložili smo puno truda da povedemo 2-1, ali nismo uspjeli upravljati situacijom kako bismo uzeli sva tri boda. Uvijek je frustrirajuće primiti gol iz prekida, ali to je dio igre. Ipak, kada primite dva u istoj utakmici, onda je teško", zaključio je Caballero.