VIDEO Danijel u suzama, na Staru godinu ostao bez doma: 'Niti tu bokčiju sada nemam'

Danijel Bačani (55) ostao je bez svega u nekoliko minuta. Požar koji je buknuo jutros oko devet sati u Kuzmincu, naselju na području Općine Rasinja, progutao je njegov skromni dom, piše Podravski list. Unatoč brzoj reakciji vatrogasaca, vatrena stihija progutala mu je kuću. "Kuća je bila ruševna, ali sam imao tu jednu sobicu u kojoj sam boravio i spavao. Cijelu noć sam ložio jer je bilo jako zima, a jedina sreća je što požar nije izbio kad sam bio u kući", rekao je kroz suze Danijel. Objasnio je kako je ujutro išao kod brata na kavu i kada se vraćao ugledao je gusti dim. Odmah je nazvao vatrogasce.

Od jada je počeo plakati, jer je "ostao i bez te bogčije u kojoj sam skromno živio Dodao je kako je pokušao ući u kuću, ali nije mogao od dima. Jedino je uspio izvući plinsku bocu da ne dođe do eksplozije. "Vrata od sobe nisam otvarao i dobro je da nisam jer bi me plamen sigurno progutao. Vatrogasci su brzo stigli i mogu im zahvaliti za sve što su učinili kako bi ugasili vatru. Da stvar bude još gora za mene, prije deset godina, također na Staru godinu, imao sam požar. Tad mi je izgorjela kuhinja i ostao sam na toj jednoj sobici u kojoj sam živio", ispričao je.

Kaže kako ne zna što će sad. "Za prvu ruku bit ću kod brata, a ako ne bude nikakvog rješenja spreman sam spavati na dvoru jer tu sam barem svoj na svom" izjavio je. Mještani Kuzminca najavili su kako će pomoći Danijelu, a sve ljude dobre volje također pozivaju da mu pomognu. Oni koji žele pomoći mogu se javiti na broj mobitela 095/3976266.