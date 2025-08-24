Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
VL
Autor
vecernji.hr
RIJEKA - VARAŽDIN

UŽIVO U 21 Rijeka dočekuje Varaždin na Rujevici. Prvaci žele prekinuti loš niz

Rijeka: HNK Rijeka i NK Varaždin u utakmici 29. kola Prve HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
24.08.2025. u 20:01
Tekstualni prijenos utakmice Rijeke i Varaždina pratite na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
-
VARAŽDIN
HNL - 4. kolo, 21.00, Rujevica, Rijeka
SASTAVI

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Dantas, Ilinković - Lasickas, Fruk, Janković - Čop

Varaždin: Zelenika - Jovanov, Mladenovski, Ba, Škaričić - Duvnjak, Marina - Latković, Belcar, Tavares - Mamut

KOEFCIJENTI KLADIONICA

Rijeka je favorit kladionica s koeficijentom 1.80 na njihovu pobjedu. Koeficijent na remi je 3.80, na pobjedu autsajdera Varaždina čak 5.50.

GDJE GLEDATI

Televizijski prijenos utakmice Rijeke i Varaždina možete gledati na kanalu MAXSport 1.

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
20:20 24.08.2025.

Forza Fiume!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još