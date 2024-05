VIDEO Hrvatski dragulj u povijesnoj utakmici postigao pogodak o kojem će se pričati

Prvi puta je ove nedjelje mladi Lovro Zvonarek zaigrao u udarnoj postavi minhenskog Bayerna od samog starta jedne službene utakmice. Bavarci koji su ovoga tjedna u napetom trileru ispali iz polufinala Lige prvaka od madridskog Reala, već su izgubili šanse i za obranu naslova njemačkog prvaka. Stoga je trener Thomas Tuchel u posljednja dva kola odlučio krenuti s izmješanim sastavom.

U današnjem okršaju s Wolfsburgom na ALlianz Areni tako je priliku dobio i Zvonarek, a bivši nogometaš Slaven Belupa zabio je pogodak već u 4. minuti utakmice. Prije samo četiri dana Zvonarek je proslavio svoj 19. rođendan, a sada je na najvećoj sceni pokazao o kakvom se talentu radi. Ovo je, jasno, za njega povijesna utakmica budući da se prvi puta našao na popisu onih koji na teren istrčavaju od prve minute u dresu jednog od najvećih svjetskih klubova.

Zvonarek je u Bayern došao u ljeto 2022. godine iz Koprivnice, a tada je njemnački gigant za njega na adresu Slaven Belupa poslao oko dva milijuna eura. Inače, ovo mu je ukupno četvrta utakmica u kojoj sudjeluje za seniorsku momčad.

POGODAK ZVONAREKA POGLEDAJTE OVDJE

Pogodak je pao na način da je Alphonso Davies s lijeve strane dao pas za Thomasa Müllera, a ovaj to samo propustio do Zvonareka. Mladi Hrvat s ruba kaznenog prostora sjajno je naciljao i pogodio, lopta je u gol ušla od druge stative. Bayern je do poluvremena protiv Wolfsburga zabio još dva pogotka. Prvo je Goretzka u 13. minuti povećao na 2:0, a onda je pet minuta kasnije pogodak Bryana Zaragoze poništen zbog zaleđa.