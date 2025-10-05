VIDEO Hrvati zabijaju kao na traci! Pogledajte nove pogotke Pašalića i Muse u Americi

Subotnja večer u najjačoj američkoj nogometnoj ligi protekla je u znaku hrvatskih napadača koji nastavljaju oduševljavati navijače s druge strane Atlantika. Petar Musa i Marco Pašalić ponovno su bili ključni igrači za svoje momčadi, Dallas i Orlando City, postigavši ključne pogotke u važnim utakmicama u borbi za doigravanje. Njihovi golovi, postignuti u razmaku od samo jedne minute u odvojenim utakmicama, potvrdili su sjajnu formu u kojoj se nalaze i pokazali koliko su važni za svoje klubove u samoj završnici regularnog dijela sezone.

Posebno impresivan bio je Petar Musa, koji je u pobjedi svog FC Dallasa nad LA Galaxyjem od 2:1 postigao pogodak za pamćenje. Igrala se 35. minuta kada je hrvatski napadač, nakon što mu je prvi pokušaj blokiran, iz drugog pokušaja pospremio loptu u mrežu za izjednačenje na 1:1. Bio je to njegov 18. pogodak ove sezone, čime je izjednačio klupski rekord po broju golova u jednoj sezoni. Musa se tako pridružio legendama kluba Jasonu Kreisu (1999.), Kennyju Cooperu (2008.) i Jesúsu Ferreiri (2022.), upisavši svoje ime zlatnim slovima u povijest teksaškog kluba. Pobjedu Dallasu na kraju je donio Patrickson Delgado golom u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.

Petar Musa gets his 18th of the season and @FCDallas pull level 💥 pic.twitter.com/dbLKbJoPqf — Major League Soccer (@MLS) October 4, 2025

Gotovo u isto vrijeme, na drugom kraju zemlje, na Floridi, svoju je večer imao i Marco Pašalić. Njegov Orlando City gubio je na domaćem terenu od Columbus Crewa s 1:0, no tada je na scenu stupio bivši igrač Rijeke. U 34. minuti, samo dvije minute nakon što je Columbus poveo, udarac Luisa Muriela obranio je gostujući vratar, no na odbijenu loptu natrčao je Pašalić i snažnim udarcem je poslao u mrežu za konačnih 1:1. Njegov pogodak nije bio samo bitan za osvajanje boda, već je bio i 60. gol Orlanda ove sezone, čime je postavljen novi klupski rekord.

Nakon utakmice, Pašalić je istaknuo važnost osvojenog boda protiv jakog protivnika. "Igrali smo jako dobro protiv teškog suparnika. Sretan sam što smo uzeli bod, bolje je to nego da smo ostali bez ičega", izjavio je hrvatski reprezentativac, svjestan koliko je svaki bod važan u neizvjesnoj utrci za što bolju poziciju u doigravanju. "Ljudi od nas očekuju puno golova jer ih puno i postižemo. Zato se pitaju što se dogodilo kada zabijemo samo jedan. Ali po mom mišljenju, Columbus je odlična momčad, kao i ostale s kojima se borimo za doigravanje", dodao je Pašalić.