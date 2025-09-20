Naši Portali
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
KOMENTAR DERBIJA

Dinamo pokazao da je kralj, ali ostaje jedan upitnik. A Hajduk je prerano završio u slijepoj ulici

Autor
Tomislav Dasović
20.09.2025.
u 20:03

Dinamo je golemi favorit za titulu. Možemo i ovako: bila bi doista senzacija kada ovako moćna i raznovrsna momčad u ovoj sezoni ne bi bila prvak.

Naravno da bi bilo pretenciozno, pa i neozbiljno u ovoj fazi prvenstva – nakon samo sedam odigranih kola – proricati rasplet prvenstva i šampionske utrke, ali ishod ove utakmice, pa i odnos stanja na poljudskom travnjaku kristalno jasno ukazuju: Dinamo je golemi favorit za titulu. Možemo i ovako: bila bi doista senzacija kada ovako moćna i raznovrsna momčad u ovoj sezoni ne bi bila prvak.

Oko Dinama za sada stoji samo jedan upitnik: koliko ovaj - za hrvatske prilike impresivan roster - vrijedi u okvirima Europske lige? Prva naznaka tog odgovora pojavit će se u četvrtak u susretu s Fenerbahčeom.

Ključne riječi
HNL Dinamo Hajduk

Komentara 6

Pogledaj Sve
VE
Ventus
20:35 20.09.2025.

Ne pravi se mudar. Pokazali su da su iznad tvojeg ajduka tri koplja i kaj uopće spominješ Tiranu vašu sramotu.

EJ
ejStef
21:03 20.09.2025.

Nije toliko Dinamo briljirao, koliko je Hajduk bio spor. No treba pohvaliti Kovačevića; ovaj puta da je analizirao igru protivnika, imao ideju i postavio ekipu dobro prema toj ideji. Uz to je blokirao 2 bitna Hajdukova igrača (Livaju i Pajazitija) i to je bilo dovoljno... Još to nije dobro, opet je bilo šablonsko vođenje utakmice, sva sreća da Hajduk nije pritisnuo kao Rijeka u 2. poluvremenu. No ovaj puta to možemo pripisati tome da nije bilo niti potrebe reagirati, Dinamo je cijelo vrijeme kontrolirao utakmicu... Što se tiče napada, bilo je nekih šansi, DInamo je igrao na protunapade, no na kraju su odlučili individualni potezi dvojice igrača... Sve skupa najbolja utakmica Kovačevića do sada, prvi puta je pokazao malo inicijative, uspio je pripremiti igrače i pogoditi sastav... U srijedu je pravi ispit, da vidimo stvarnu vrijednost i trenera i igrača...

Avatar antikomunist1
antikomunist1
21:00 20.09.2025.

I ja sam počeo čitati ali odmah prekinuo kad sam vidio potpis!

