Dinamo pokazao da je kralj, ali ostaje jedan upitnik. A Hajduk je prerano završio u slijepoj ulici

Naravno da bi bilo pretenciozno, pa i neozbiljno u ovoj fazi prvenstva – nakon samo sedam odigranih kola – proricati rasplet prvenstva i šampionske utrke, ali ishod ove utakmice, pa i odnos stanja na poljudskom travnjaku kristalno jasno ukazuju: Dinamo je golemi favorit za titulu. Možemo i ovako: bila bi doista senzacija kada ovako moćna i raznovrsna momčad u ovoj sezoni ne bi bila prvak.



Oko Dinama za sada stoji samo jedan upitnik: koliko ovaj - za hrvatske prilike impresivan roster - vrijedi u okvirima Europske lige? Prva naznaka tog odgovora pojavit će se u četvrtak u susretu s Fenerbahčeom.