VIDEO Dijete ušlo na teren slaviti s dinamovcima, redar ga vratio, Ristovski mu ga oteo iz ruke

Nevjerojatna, gotovo nadrealna scena dogodila se u Varaždinu, neposredno nakon utakmice 32. kola HNL-a u kojoj je Dinamo pobijedio domaću momčad rezultatom 1:0. Podsjetimo, jedini pogodak na utakmici zabio je Gabriel Vidović u 46. minuti susreta. Nakon dvoboja, dok su igrači Sergeja Jakirovića došli pozdraviti navijače na južnoj tribini varaždinskog stadiona dogodio se jedan nesvakidašnji incident.

U jednom je trenutku te proslave na teren ušao jedan dječak. Mladog navijača Dinama koji se dokopao terena s istog je pokušao uzeti zaštitar. To je naljutilo publiku koja je izviždala zaštitara. I sam dječak mu se opirao, a kad je već stigao do aut-linije, to je vidio Stefan Ristovski.

Jedan od stožernih igrača Dinama odgurnuo je zaštitara i uzeo mu dječaka iz ruku pa ga zatim odveo do ostalih igrača koji su s njime slavili pobjedu. Kad je proslava završila, dječak je dobio dres Maximea Bernauera.

27.04.2024., Varazdin - SuperSport HNL, 32. kolo, NK Varazdin - GNK Dinamo. Martin Baturina Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

