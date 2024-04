UŽIVO Triler u Varaždinu! Dinamo gađao vratnicu pa ga Theophile spašavao na crti

VARAŽDIN - DINAMO 0:0



VARAŽDIN: Zelenika - Vukčević, Jelenić, Ba, Nekić, Boršić - Postonjski, Lusavec, - Mitrovski, Dabro, Droždek



DINAMO: Nevistić - Ristovski, Theophile, Bernauer - Špikić, Baturina, Mišić, Sučić, Vidović - Kulenović, Petković





PRIJENOS UŽIVO:

POLUVRIJEME: Nema pogodaka nakon prvih 45 minuta u Varaždinu. Dinamo je bio opasniji, mogli su u nekoliko navrata izabranici Sergeja Jakirovića povesti, no ili nisu bili precizni ili je Zelenika branio njihove pokušaje. Varaždinci su u dva navrata bili opasni... Čeka nas uzbudljivih 45 minuta u nastavku dvoboja.

44' Žuti karton sada za Postonjskog zbog prekršaja nad Petrom Sučićem.

42' Bilježimo pokušaj Postonjskog izravno iz slobodnog udarca, bilo je to s gotovo 30 metara, a fijuknula je ta lopta pored gola Nevistića.

38' Puca sada i Baturina preko gola, jako puno je udaraca danas Dinamo imao, mahom su to bili neprecizni pokušaji prema vratima Zelenike. Udarci na utakmici stoje na 10:4 za Dinamo.

36' Nevjerojatno je što je sada propustio Varaždin! Theophile je čistio s crte jednu loptu, ovo je bila najveća prilika za domaće.

32' Sučić! Stativu je pogodio Dinamov veznjak sada iz daljine nakon jednog kornera. Lijevom nogom, plasirano, s ruba kaznenog prostora, ali zatresao se okvir gola.

29' Petković! Fantastičan potez Dinamova kapetana, Lamine Ba imao je velikih problema s otklanjanjem jedne opasnosti, a nakon toga je Sučić pucao, a sve zaustavio Zelenika. Konačno prava prilika za goste danas. Zelenika je izašao pobjednik iz duela s Dinamovim veznjakom.

28' Drožđek je sada bio opasan po gol Dinama. Brza je to bila tranzicija po desnoj strani, dobio je loptu Drožđek na volej i pucao, no nije je najbolje zahvatio pa je Nevistić to na kraju lagano uhvatio.

25' Dobar ubačaj Mišića u peterac Varaždina, nitko nije bio tamo od gostujućih igrača pa će na kraju svega biti samo ispucavanje za Zeleniku.

22' Prva prilika za Varaždin. Vukčević je dobio loptu na desnoj strani, sjajan je to bio pas Mitrovskog. Sam si je iskreirao prostor za šut i pucao u vanjsku stranu mreže.

20' Nema golova, Baturina je najtraženiji na terenu, sad je krenula jedna lopta na Kulenovića, no Zelenika je bio prvi na lopti i ispucao je daleko od svojih vratiju. Prvi žuti karton na utakmici zaradio je Dario Špikić zbog faula nad Mitrovskim. Špikić nije na listi onih koji bi propustili gostovanje u Rijeci sljedećeg vikenda zbog akumuliranih javnih opomena.

16' Duga lopta Theophilea na Baturinu koji ju je primio, ali onda Ba u posljednji trenutak izbija loptu s noge Dinamovog ofenzivnom veznjaku.

15' Traje opsada gola Varaždina. Špikić je pucao u blok, stoperi gostiju došli su skroz na kakvih 30-ak metara od varaždinskog gola. No, mreže i dalje miruju.

12' I dalje čekamo na prvu konkretnu priliku pred vratima jedne i druge momčadi. Sada je Baturina pao u kaznenom prostoru Varaždina, činilo se da ga je Lusavec povlačio, ali sudac Bel nije ništa svirao, igra se dalje.

8' Lusavec ruši Baturinu na nekih 25 metara od gola, može to sada biti fina prilika za Dinamo. Ipak, Petković je iz slobodnjaka pogodio samo u živi zid.

6' Malo prije smo vidjeli jedan prekršaj Mišića nad Postonjskim u sredini terena. Mišić je jedan od onih koji mora biti pažljiv zbog žutih kartona.

4' Nema još uzbuđenja u Varaždinu, ali jasno je da će Dinamo dominirati posjedom danas. No, vidi se da se domaćin neće striktno braniti.

17.00 Utakmica u Varaždinu je počela. Vrijeme je - sjajno, sunčano i kao stvoreno za pravu utakmicu.

16.30 Dinamo i Varaždin svoj su zadnji međusobni dvoboj odigrali prije svega 10 dana na Maksimiru. U toj je utakmici Dinamo slavio s 2:1 i tako konačno smanjio zaostatak za Rijekom na dva boda, na prvenstvenoj ljestvici. Tolika je razlika između dva vodeća kluba i danas, a Dinamo bi eventualnom pobjedom u baroknom gradu zasjeo na vrh barem preko noći. Rijeka u nedjelju od 19.30 sati igra u Kranjčevićevoj kod Lokomotive.

16.20 Podsjetimo, Dinamo u svojim redovima ima nekoliko igrača koji moraju paziti na žute kartone. Dobiju li Ademi, Mišić, Kulenović, Živković, Ristovski, Vidović ili Emreli danas javnu opomenu, neće moći igrati u sljedećem kolu derbi protiv Rijeke na Rujevici zbog akumuliranih žutih kartona.

16.00 Stigli su sastavi za današnju utakmicu u Varaždinu. Jasno je, Sergej Jakirović neće ništa kalkulirati, sastav Dinama najjači je mogući u ovome trenutku.