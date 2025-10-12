VIDEO Dalića hvalili najveći izbornici svijeta. Pogledajte što su rekli Deschamps, Koeman, Martinez...

Najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić ovih dana dobiva veliki broj čestitki povodom svoje jubilarne 100. utakmice na klupi 'vatrenih'.

Do te je iznimne brojke Dalić došao ovog tjedna vodeći Hrvatsku u utakmici kvalifikacija za SP 2026. protiv Češke koja je završila 0:0 remijem i gurnula Hrvatsku jednom nogom prema direktnom plasmanu na Mundijal koji se iduće godine održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nekoliko dana nakon ostvarenja tog povijesnog jubileja, na društvenim mrežama Hrvatskog nogometnog saveza osvanuo je prelijepi video u kojem renomirani nogometni izbornici komentiraju Dalićevih 100 za Hrvatsku.

U videu kojeg je HNS objavio o Daliću priča uistinu plejada vrhunskih nogometnih izbornika, koja je ukupno tijekom svojih trenerskih karijera osvojila čak 36 trofeja, među kojima su naslovi svjetskog i europskog prvaka te brojni klupski trofeji na klupama momčadi kao što su Barcelona, Milan, Marseille i Benfica. Pogledajmo što su Daliću poručili neki od njih.





- Zlatko, Čestitke! Želio sam ti poslati poruku da je ovo nevjerojatan pothvat. Apsolutno zasluženo si došao do 100 utakmica s reprezentacijom. Takva brojka je pokazatelj da trener uspijeva držati momčad zajedno i da ima kontinuirano dobre rezultate, a ti si to učinio s hrvatskom reprezentacijom. Više od svega, cijenim tvoje nogometne ideje. Uvijek je užitak gledati s koliko strasti, želje i tehničke kvalitete igra tvoja momčad. Imali smo puno međusobnih bitki, nadam se da će ih biti još puno, iako više volim gledati utakmice s tobom, nego ih voditi protiv tvoje momčadi. Čestitke i nastavi s dobrim poslom - rekao je izbornik portugalske reprezentacije, Roberto Martinez.

- Samo sam ti želio izraziti velike čestitke na 100 utakmica za reprezentaciju, što je sjajan pothvat. Zaista je teško tako dugo ostati na izborničkoj poziciji. Imam veliko poštovanje prema tvojoj momčadi, i prema tebi osobno. Uvijek si radio posao s puno skromnosti i dostojanstva. Volim naše međusobne susrete, ne volim ih sve, naravno, jer smo neke i izgubili, ali uživao sam natjecati se protiv tebe i susresti te na različitim Fifinim i Uefinim sastancima. Uživaj u ovom trenutku, zaslužio si ga i želim ti svaki uspjeh u budućnosti - rekao je bivši izbornik engleske reprezentacije Gareth Southgate.

- Nevjerojatna brojka jer znam koliko težak posao imaš vodeći jednu malu naciju, ali ono što radiš kao trener je zaista sjajno. Imali smo međusobnu utakmicu u polufinalu Lige nacija kada ste pobijedili nakon produžetaka. Napravio si veliki, sjajan posao, čestitke na tvom utjecaju na hrvatski nogomet - rekao je izbornik nizozemske reprezentacije, Ronald Koeman.

- Pozdrav Zlatko, nadam se da si dobro. Uvijek mi je zadovoljstvo susresti te. Smatram te prijateljem, nevezano za utakmice između Francuske i Hrvatske. Htio sam ti poslati ovu poruku jer je ovo važan trenutak za tebe. Želim ti od srca sve najbolje. Ta brojka predstavlja dugovječnost koja je impresivna i rijetka, a to je tvoja zasluga, kao i naravo tvojih igrača. Naravno, da bi toliko ostao na toj poziciji, bilo je potrebno pobijediti u puno utakmica. O tebi imam pozitivno mišljenje i nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti - rekao je izbornik francuske reprezentacije, Didier Deschamps.

Osim Martineza, Southgatea, Koemana i Deschampsa u videu se nalaze i trenutačni europski prvak, izbornik španjolske reprezentacije Luis de la Fuente, izbornik turske reprezentacije Vincenzo Montella, izbornik austrijske reprezentacije Ralf Rangnick, izbornik slovenske reprezentacije Matjaž Kek, izbornik alžirske reprezentacije Vladimir Petković te izbornik škotske reprezentacije Steve Clarke.