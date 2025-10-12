Mi Zlatka Dalića smatramo Varaždincem, neka nas nagradi nastupom Luke Modrića

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju od 20:45 deveti put nastupa u Varaždinu, ali treći put u službenoj kvalifikacijskoj utakmici, koju će k tome voditi najslavniji stanovnik Varaždina, izbornik Zlatko Dalić. Suparnik je Gibraltar, s kojim je Hrvatska već igrala u Varaždinu, u lipnju 2015. godine u prijateljskoj utakmici i pobijedila 4:0.

Dobili smo "po tamburi"

Pa kad je već reprezentacija u Varaždinu, red je da se prisjetimo prvog nogometaša tadašnjeg Varteksa, odnosno današnjeg Varaždina koji je nastupio za vatrene. Bio je to današnji stručni komentator MaxSporta, 55-godišnji Samir Toplak, nastupivši 20. travnja 1994. godine protiv Slovačke u Bratislavi. Bila je to hrvatska selekcija sastavljena od igrača iz domaće lige, ali opet – po imenima vrlo solidna: Ladić, Rapaić, Soldo, Mladenović, Miše, Kozniku, Računica, Cvitanović, i još jedan Varaždinac Miljenko Mumlek.

- Da, dobra momčad, a dobili smo "po tamburi", izgubili 1:4 – nasmijao se Toplak, pa nastavio:

- Ne mogu vam opisati koliko mi je to u tom trenutku značilo! Čuvam dres s te utakmice, doma mi je taj originalni Lottov dres. Ma, u to vrijeme doći u krug reprezentativaca, u kojemu su već bili kasniji slavni vatreni, te nastupiti za Hrvatsku od prve minute – za mene je bilo nešto senzacionalno. Bez obzira na to što su u selekciji u tom času bili igrači samo iz hrvatske lige. Bio sam oduševljen svime što se tamo događalo, osim naravno rezultatom. Ali, ta uspomena ostaje za sva vremena.

Četiri mjeseca kasnije, nastupili ste za Hrvatsku u prijateljskoj utakmici s Izraelom u Tel Avivu, u kojoj smo pobijedili 4:0, a u strijelce se bio upisao Varaždinac Mumlek.

- Bio sam u reprezentaciji i 1997. na turniru u Japanu, no tada nisam ulazio u igru. Što se tiče mog tadašnjeg kluba Varteksa, on je tada bio rastao u respektabilnog prvoligaša, ali ipak slabijeg rejtinga od Hajduka, Dinama, Rijeke i Osijeka. Zato mi je ulazak u reprezentaciju iz manjeg kluba toliko puno značio.

Ovo smo zaslužili

Okrenuli smo se utakmici Hrvatska – Gibraltar. Koliko ona danas znači Varaždincima?

- Svaka službena utakmica ima veću vrijednost od prijateljske, a Varaždin kao grad zaslužio je takvu utakmicu, kad znamo koliko je dao hrvatskom nogometu. Pa i reprezentativaca. Evo, ja sam bio prvi među njima, a kasnije su mnogo veći obol dali Vugrinec i Mrmić. Pa kad već govorim o svojim zaslužnim sugrađanima, mi Zlatka Dalića smatramo Varaždincem. I da ne zaboravimo: naš Branko Ivanković bio je u Blaževićevom stožeru koji je osvojio prvu našu broncu na Svjetskom prvenstvu.

Po svemu tome, Varaždin bi mogao i češće ugostiti vatrene?

- Naš klub jako je unaprijedio svoju infrastrukturu. Toliko se toga napravilo u posljednje dvije godine, niknuli su novi tereni, stadion je ušminkan, a i rezultati našeg kluba u HNL-u, s manjim budžetom, izvrsni su. Da, Varaždin zavrjeđuje češće ugostiti vatrene, a i Varaždinci vole ovakve utakmice. Bez obzira na to što je suparnik Gibraltar, stadion će biti ispunjen, bit će zaista lijep ambijent.

Je li uputno na Gibraltar – 200. selekciju s Fifine rang-liste - poslati sve igrače iz drugog plana, pričuve? Biste li na Dalićevom mjestu stavili Modrića u sastav?

- Izbornik će procijeniti u kakvom su mu fizičkom i zdravstvenom stanju glavni igrači, treba li nekoga od njih poštedjeti. Luka Modrić? Znam kako izbornik funkcionira, on će prvo razgovarati s Lukom, vidjeti u kakvom je stanju. Ali, poznavajući Luku – pa i imajući u vidu koliko voli igrati za Hrvatsku – ja bih nagradio Varaždince s njegovim nastupom. Evo, sada nastupam lokalno – nagradio bih svoje Varaždince da vide Modrića na djelu, jer tko zna kada će jedan takav nogometaš opet doći na varaždinski stadion.

Jeste li bili zadovoljni kako je Hrvatska izgledala u Češkoj?

- Bitan nam je bio samo rezultat, s kojim smo, eto, na najboljem putu da kvalifikacije riješimo bez ikakvih stresova, odnosno strepnje do posljednjeg nastupa. A to nam se prije nije događalo. Pragmatičnost je u nekim trenucima dobra. Najbitnije se kvalificirati, a onda ćemo u mjesecima koji dolaze popravljati i usavršavati konture igre za Svjetsko prvenstvo. Zato na kvalifikacije treba gledati samo kroz prizmu rezultata – zaključio je Samir Toplak.