VIDEO Ćorluka u jednoj rečenici objasnio kako je uspio Modrić: 'On je to odmah shvatio, znam ga cijeli život...'

Danas i sutra se u Poreču održavaju zanimljivi događaji imena SPORT FEST 2022 u maloj dvorani poznate Žatike.

Sudjelovat će brojne poznate ličnosti iz sportskog života poput Vedrana Ćorluke, predsjednika Hajduka Lukše Jakobušića, svjetske džudo prvakinje Barbare Matić, Tončija Stipanovića...

Konferencija je počela u 11 sati svečanim otvorenjem i dodjelom nagrada, a vrlo zanimljiv razgovor imao je Dalićev pomoćnik Vedran Ćorluka u 11:45 sati, predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić, na pozornicu bi trebao stići oko 13:15 sati.

Proslavljeni vatreni i bivši branič Citya, Leverkusena, Dinama, Tottenhama i Lokomotiva je govorio na temu 'Hrvatska mjesec dana uoči SP-a' i dotaknuo se naravno svog velikog prijatelja i reprezentativca Luke Modrića.

- Sve ovo što se događa oko njega i kako se ponaša, to kako je zadivio cijeli svijet dovoljno govori o njemu. Nitko od nas ne može pronaći prave riječi da ha pohvali, ja Luka smo prošli puno toga zajedno u Dinamu i Tottenhamu. Već je tada je bio poseban i isticao se od drugih, jednostavno je cijeli svoj nogometni život vjerovao da je on 'taj', pogotovo kada je vidio u Engleskoj da ga ne mogu uloviti najjači i najbrži stoperi. Tada je počeo vjerovati da je za velike stvari a to su prepoznali i drugi, kada ležiš s njim u sobi prije Španjolske na Europskom prvenstvu, a zove te Mourinho da dođeš u Real Madrid - onda znaš da si poseban. - priča Vedran Ćorluka.

- Mi se znamo šaliti kada vidimo slike gdje on izgleda kao 'dida', ali Modrić je nevjerojatan primer za mlade igrače. Prije Francuske u Splitu je rekao jednu izjavu: 'Ne znamo koliko smo stvarno dobri', dakle više vjere u sebe i nemojmo sumnjati i misliti da je netko nadmoćniji od nas. Ta vjera koju je unio u mlade momke...On je vođa koji nas vodi na terenu i izvan, ima predivnu koheziju s izbornikom Dalićem, odlično funkcioniraju što pokazuju i rezultati. - rekao je Čarli.

>> VIDEO: Izjava izbornika Hrvoja Horvata na okupljanju rukometne reprezentacije uoči kvalifikacija za EP 2024.