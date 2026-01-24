Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVO RAZOČARANJE

VIDEO Ljutnja i bijes obuzeli Zrinku Ljutić: Pogledajte burnu reakciju nakon pada u veleslalomu

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
24.01.2026.
u 15:25

Nažalost, u jednom trenutku izgubila je ravnotežu na skijama te završila na boku i nije se mogla izvući iz te situacije

Zrinka Ljutić ponovno nije uspjela završiti utrku Svjetskog kupa, ovoga puta veleslalomsku u Špindleruvom Mlynu. Najbolja hrvatska skijašica dosta je loše odradila prvu vožnju nakon koje je zaostajala dvije sekunde i 88 stoitnki za vodećom Šveđanskom Sarom Hector.

Bilo je to jedva dovoljno da s 24. mjesta uhvati drugu vožnju u kojoj je željela popraviti rezultat. Krenula je u 'drugi lauf' vrlo agresivno i napadački te se mogla vidjeti želja za dobrom vožnjom. Nažalost, u jednom trenutku izgubila je ravnotežu na skijama te završila na boku i nije se mogla izvući iz te situacije. Tu je utrka za nju bila završena.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Moglo se kod nje vidjeti puno ljutnje nakon novog ispadanja, a u tom bijesu je imala i jednu vrlo burnu reakciju. Zrinka je toliko jado udarila štapom o snijeg da joj je ispao iz ruke i odletio, a tu situaciju možete pogledati OVDJE

Špindleruv Mlyn je inače vrlo posebno skijalište za Zrinku budući da je upravo tamo prije tri godine ostvarila prvi plasman na pobjedničko postolje.
Ključne riječi
burna reakcija Skijanje Veleslalom Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!