VIDEO Ljutnja i bijes obuzeli Zrinku Ljutić: Pogledajte burnu reakciju nakon pada u veleslalomu

Zrinka Ljutić ponovno nije uspjela završiti utrku Svjetskog kupa, ovoga puta veleslalomsku u Špindleruvom Mlynu. Najbolja hrvatska skijašica dosta je loše odradila prvu vožnju nakon koje je zaostajala dvije sekunde i 88 stoitnki za vodećom Šveđanskom Sarom Hector.

Bilo je to jedva dovoljno da s 24. mjesta uhvati drugu vožnju u kojoj je željela popraviti rezultat. Krenula je u 'drugi lauf' vrlo agresivno i napadački te se mogla vidjeti želja za dobrom vožnjom. Nažalost, u jednom trenutku izgubila je ravnotežu na skijama te završila na boku i nije se mogla izvući iz te situacije. Tu je utrka za nju bila završena.

Moglo se kod nje vidjeti puno ljutnje nakon novog ispadanja, a u tom bijesu je imala i jednu vrlo burnu reakciju. Zrinka je toliko jado udarila štapom o snijeg da joj je ispao iz ruke i odletio, a tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Špindleruv Mlyn je inače vrlo posebno skijalište za Zrinku budući da je upravo tamo prije tri godine ostvarila prvi plasman na pobjedničko postolje.