Srbi bijesni zbog podrške Torcidi: 'Sramota koja veliča ustaške zločine'

Zasjeda koju su pripadnici Torcide u subotu navečer priredili delijama, navijačima Crvene zvezde, kod zračne luke u Tuzli odjeknula je u navijačkim krugovima diljem Europe. Napad se dogodio prilikom povratka navijača Crvene zvezde s utakmice u Malmöu, kada su navijači Hajduka u mraku iznenadili Zvezdaše iz Bosne i Hercegovine te ih napali na parkiralištu na kojem su Delije ostavile automobile za vrijeme gostovanja u Švedskoj.

U napadu su četvorica navijača Crvene zvezde teško ozlijeđena, od kojih se jedan nalazi u kritičnom stanju. Policija je privela više desetaka pripadnika Torcide koji su sudjelovali u napadu, a njih 14 zadržano je u pritvoru.

25.01.2026, No Name Boys (Benfica🇵🇹) today with message to support Torcida🇭🇷 that was arrested after the attack on Delije🇷🇸, click here for more: https://t.co/N7MqTMqgsz



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/h2H08BCJkL — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 25, 2026

Reakcija na događaje u Tuzli stigao je sinoć s drugog kraja Europe. Tijekom utakmice Benfice i Amadore, No Name Boysi, navijačka skupina portugalskog velikana koja je u dobrim odnosima s Torcidom, istaknuli su transparent podrške pritvorenim navijačima Hajduka. Transparent, postavljen uz sam teren stadiona Luz i uokviren bakljama, nosio je poruku na hrvatskom jeziku: "Braćo mesari, izdržite".

Isticanje transparenta izazvalo je snažno ogorčenje u Srbiji, gdje su mediji napisali: "Navijači Benfice nakon tučnjave Torcide i Delija pružili podršku navijačima Hajduka sramotnim transparentom koji veliča ustaške zločine."