Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPORNI TRANSPARENT

Srbi bijesni zbog podrške Torcidi: 'Sramota koja veliča ustaške zločine'

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 18:27

U napadu su četvorica navijača Crvene zvezde teško ozlijeđena, od kojih se jedan nalazi u kritičnom stanju. Policija je privela više desetaka pripadnika Torcide koji su sudjelovali u napadu, a njih 14 zadržano je u pritvoru.

Zasjeda koju su pripadnici Torcide u subotu navečer priredili delijama, navijačima Crvene zvezde, kod zračne luke u Tuzli odjeknula je u navijačkim krugovima diljem Europe. Napad se dogodio prilikom povratka navijača Crvene zvezde s utakmice u Malmöu, kada su navijači Hajduka u mraku iznenadili Zvezdaše iz Bosne i Hercegovine te ih napali na parkiralištu na kojem su Delije ostavile automobile za vrijeme gostovanja u Švedskoj.

U napadu su četvorica navijača Crvene zvezde teško ozlijeđena, od kojih se jedan nalazi u kritičnom stanju. Policija je privela više desetaka pripadnika Torcide koji su sudjelovali u napadu, a njih 14 zadržano je u pritvoru.

Reakcija na događaje u Tuzli stigao je sinoć s drugog kraja Europe. Tijekom utakmice Benfice i Amadore, No Name Boysi, navijačka skupina portugalskog velikana koja je u dobrim odnosima s Torcidom, istaknuli su transparent podrške pritvorenim navijačima Hajduka. Transparent, postavljen uz sam teren stadiona Luz i uokviren bakljama, nosio je poruku na hrvatskom jeziku: "Braćo mesari, izdržite".

Isticanje transparenta izazvalo je snažno ogorčenje u Srbiji, gdje su mediji napisali: "Navijači Benfice nakon tučnjave Torcide i Delija pružili podršku navijačima Hajduka sramotnim transparentom koji veliča ustaške zločine."
Ključne riječi
Navijači Torcida

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Zvonu zvona svete Stošije
Zvonu zvona svete Stošije
18:56 26.01.2026.

nima Splita do Splita, a i pape i dida su Torcida

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!