Zabljesnuo je, a onda nije zabio 16,5 mjeseci! HNS je najmanji krivac ako on ne uspije

Teško je zaboraviti maksimirski derbi Dinama i Hajduka iz travnja 2021., iako je pobjeda zagrebačke momčadi bila rutinska – u toj su utakmici navijači Hajduka i svi ljubitelji HNL-a upoznali Stipu Biuka. Hajdukov 18-godišnjak zaigrao je umjesto najveće zvijezde u ligi Marka Livaje, koji nije bio dostupan treneru Paolu Tramezzaniju, te je bez imalo respekta istrčao na Maksimir i odigrao utakmicu na kojoj mu je poslije, unatoč pobjedi, čestitao kapetan Dinama Arijan Ademi riječima da će on jednog dana biti svjetska klasa. I sve vam je odmah jasno kad Biuk primi loptu, on je jedan od onih koji to rade drukčije.

Zabljesnuo, pa nestao

Pod talijanskim trenerom Biuk je u HNL-u zabljesnuo, zabio je Rijeci svoj prvi gol, a oko njega su pljuštale cifre od nekoliko desetaka milijuna eura. Na novi pogodak mladog napadača čekali smo 16,5 mjeseci, sve do dolaska Rijeke na Poljud prije tjedan dana. Bila je to najgora Rijeka koja je stigla u Split u zadnjih deset godina, ali malo je kome to bilo važno.

Golemo olakšanje osjetilo se na tribinama, ali i na klupi Hajduka na kojoj je sjedio novi trener Mislav Karoglan kada je Biuk konačno zabio. Predugo se čekao njegov dobar potez, poput prodora u kojem je nanizao i izvarao igrače Rijeke, čekalo se da nakon eksplozije i prvog koraka, kad već daleko iza sebe ostavi skršenog protivnika, napravi s tom loptom nešto konkretnije.

Dojam je da smo od Biuka vidjeli premalo u njegovoj sad već trećoj sezoni u prvoj momčadi Hajduka, a svjestan je toga i sam, razgovarali smo s njim prije početka natjecanja. Očekivanja su velika, put u Hajduku nemilosrdan, ali Biuk to već zna – susreo se s raznim nepravdama dok je bio junior, dugo je takav talent sjedio na klupi, a nije imao ni zadovoljavajući status u mladim selekcijama (U17).

Nakon što je Hajduk preuzeo Lukša Jakobušić sa svojim ljudima, politika se mijenja i Biuk koji je mogao besplatno napustiti klub zbog nemara u vezi s ugovorom ostaje označen kao jedan od esencijalnih igrača i glavni projekt kluba za budućnost. Nakon što je nagrizena Jakobušićeva vizija Hajduka, nakon smjene trenera i prijelaznog roka u kojem baš nikog nisu prodali, na Biuka se sručio novi pritisak. A netko mora biti odgovoran ako takav talent ne uspije, odnosno ako klub koji ga ima ne napravi sve da mu omogući uvjete za uspjeh.

Bude li Biukov razvoj kompromitiran, za to će najmanje kriv biti HNS, a dalo bi se pomisliti da je to na kriznom brifingu s novinarima sugerirao sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius, koji je spremno, gotovo u sekundi odgovorio na novinarsko pitanje treba li Biuk više igrati u reprezentaciji da bi bolje prošao u tržišnom izlogu..

– Da, da, to je pravo pitanje i to pitajte Stipu Pletikosu, njega nazovite. On je direktor, a čovjek je iz Splita, vidim i da dolazi tu – kazao je Nikoličius.

Možda je red da se prije toga nešto pita ipak izbornika mladih Igora Bišćana, koji je Biuka pozvao u reprezentaciju nakon praktički dvije utakmice u HNL-u, na čemu su mu mnogi aplaudirali. Biuku je u četvrtfinalu Eura na terenu dao ključne minute dok je Hrvatska lovila rezultat te ga je odmah označio kao izvanserijski talent i projekt čitavog hrvatskog nogometa, ne samo Hajduka koji sad u ovogodišnjoj Biukovoj minutaži u reprezentaciji traži mogući uzrok pada njegove cijene na tržištu.

- Nije lako postići cijenu, mi razgovaramo o Biuku stalno. Za njega je prošlog ljeta bilo mnogo ponuda, ali znamo koji su problemi, znamo i da mora više zabijati. Vjerujem u tom pogledu i u Karoglana, on jako dugo poznaje Biuka i zna svaki njegov nedostatak - odgovarao nam je direktor kad smo ga upitali kakav je plan s Biukom.

Odgovor je prilično jasan – transfer je ključ svega. Biuku sad neće biti lako doći na okupljanje reprezentacije nakon istupa direktora koji o tome očigledno nije promišljao dok je negodovao oko statusa svog igrača u zapisniku. Ta priča možda ima puno više smisla kad je riječ o tretmanu Marina Ljubičića koji na posudbi radi senzacije i ruši rekorde, ali kod Bišćana taj hajdukovac nema mjesta u napadu. O tome bi se dalo razgovarati, posebno jer malo si koja momčad može priuštiti da se odrekne napadača kojih na tržištu brutalno nedostaje, kao što bi se dalo govoriti o tom kadru u kojem je i Roko Šimić, sin Darija Šimića, što se odjednom u Splitu počinje spominjati kao nepravda.

Micanje kluba s ulice

Ako je to tema, ona nema nikakve veze s Biukom. Uobičajeno je da se igrač kroz klub nameće izborniku i reprezentaciji, a ne obrnuto. Hajduk se protiv takvog klijentelizma i sam prije žestoko borio. A ako nešto treba priznati Jakobušiću, koji je daleko od svih zacrtanih ciljeva, onda je to micanje kluba iz uličnog narativa u kojem svatko može govoriti i raditi što mu odgovara. S poluoptužbama u vezi s tako osjetljivom stvari kao što je razvoj Stipe Biuka nikad se ne bi smjelo neoprezno izlaziti, a tako i vraćati Hajduk unatrag.

>> Pogledajte i video: Nogometne legende oduševile djecu utakmicom