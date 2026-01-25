Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKIJANJE

Zrinka Ljutić odustala, Shiffrin s pobjedom osvojila Mali Kristalni globus

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.01.2026.
u 14:42

Ljutić je imala startni broj 15, a nakon prvog laufa je 13. s zaostatkom od 2.52 sekundi za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin. No, u drugoj vožnji na sredini staze, Zrinka je napravila pogrešku i odustala. Ovo je već peti put ove sezone da prošlogodišnja pobjednica Ljutić ne završava slalomsku utrku

Zrinka Ljutić nije završila drugu vožnju slaloma za Svjetski kup u češkom Špindlerovu Mlinu, nakon što je bila trinaesta u prvoj vožnji, a slavila je po sedmi put ove sezone Amerikanka Mikaela Shiffrin. 

Ljutić je imala startni broj 15, a nakon prvog laufa je 13. s zaostatkom od 2.52 sekundi za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin. No, u drugoj vožnji na sredini staze, Zrinka je napravila pogrešku i odustala. Ovo je već peti put ove sezone da prošlogodišnja pobjednica Ljutić ne završava slalomsku utrku. 

Leona Popović je u prvoj utrci za Shiffrin zaostala 4.19 sekundi, što joj je nakraju bilo dovoljno za 39. mjesto. 

Shiffrin je u Češkoj opet potukla sve konkurentice u obje vožnje, ubilježila je 108. pobjedu u Svjetskom kupu, te osigurala slalomski mali Kristalni globus, njezin deveti u karijeri. Druga je bila Švicarka Camille Rast (+1.67), a treća Njemica Emma Aicher (2.18). 

U poretku slaloma Shiffrin ima 780 bodova, 288 bodova više od Rast dok je Ljutić pala na 21. mjesto s 79 bodova. U ukupnom poretku Shiffrin ima 1133 boda, a Rast 963. 

Ovo je bio posljedni slalom uoči ZOI u Milanu i Cortini. 

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Ključne riječi
Skijanje Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!