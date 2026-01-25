Zrinka Ljutić odustala, Shiffrin s pobjedom osvojila Mali Kristalni globus

Zrinka Ljutić nije završila drugu vožnju slaloma za Svjetski kup u češkom Špindlerovu Mlinu, nakon što je bila trinaesta u prvoj vožnji, a slavila je po sedmi put ove sezone Amerikanka Mikaela Shiffrin.

Ljutić je imala startni broj 15, a nakon prvog laufa je 13. s zaostatkom od 2.52 sekundi za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin. No, u drugoj vožnji na sredini staze, Zrinka je napravila pogrešku i odustala. Ovo je već peti put ove sezone da prošlogodišnja pobjednica Ljutić ne završava slalomsku utrku.

Leona Popović je u prvoj utrci za Shiffrin zaostala 4.19 sekundi, što joj je nakraju bilo dovoljno za 39. mjesto.

Shiffrin je u Češkoj opet potukla sve konkurentice u obje vožnje, ubilježila je 108. pobjedu u Svjetskom kupu, te osigurala slalomski mali Kristalni globus, njezin deveti u karijeri. Druga je bila Švicarka Camille Rast (+1.67), a treća Njemica Emma Aicher (2.18).

U poretku slaloma Shiffrin ima 780 bodova, 288 bodova više od Rast dok je Ljutić pala na 21. mjesto s 79 bodova. U ukupnom poretku Shiffrin ima 1133 boda, a Rast 963.

Ovo je bio posljedni slalom uoči ZOI u Milanu i Cortini.