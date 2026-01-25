Pobjede Francuza Perrota i Simon pred odlazak na ZOI

Francuzi Eric Perrot u muškoj i Julia Simon u ženskoj konkurenciji pobjednici su zadnjih biatlonskih utrka za Svjetski kup uoči Zimskih olimpijskih igara, masovnih startova na 15 kilometara, odnosno 12.5km održanih u nedjelju u Novem Mestu na Morave.

U utrci biatlonaca Perrot je slavio pogodivši svih 20 zadanih meta te je ciljem prošao s vremenom 35:59.6 minuta, 9.0 sekundi ispred drugog predtavnika SAD-a Campbella Wrighta koji je imao jedan promašaj pa je morao trčati kazneni krug od 150 metara, odnosno 16.2 sekundi ispred trećeg Norvežanina Sverrea Dahlena Aspenesa, koji je kao i Perrot pogodio svih 20 meta.

Perrot je ovom pobjedom preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 834 boda, 37 više od drugog Talijana Tommasa Giacomela, koji je u nedjelju bio 11., odnosno 166 od trećeg Šveđanina Sebastiana Samuelssona.

Kod biatlonki odluka o pobjednici je pala u zadnjim metrima kada je Simon imala bolji završni sprint od sunarodnjakinje Oceane Michelon koja je zauzela drugo mjesto sa 0.5 sekundi zaostatka, dok je treća Talijanka Lisa Vitozzi zaostala 2.7 sekundi. Sve tri prvoplasirane pogodile su 19 od 20 zadanih meta.

Francuskinja Lou Jeanmonnot je četvrtim mjestom u nedjelju povećala svoju prednost u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa na 202 boda ispred druge Finkinje Suvi Minkkinen, koja je u nedjelju bila šesta, odnosno 263 od treće Šveđanke Anne Magnusson.