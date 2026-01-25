Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIATLON

Pobjede Francuza Perrota i Simon pred odlazak na ZOI

biatlon
nph/NordPhoto/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.01.2026.
u 21:40

U utrci biatlonaca Perrot je slavio pogodivši svih 20 zadanih meta te je ciljem prošao s vremenom 35:59.6 minuta, 9.0 sekundi ispred drugog predtavnika SAD-a Campbella Wrighta koji je imao jedan promašaj pa je morao trčati kazneni krug od 150 metara, odnosno 16.2 sekundi ispred trećeg Norvežanina Sverrea Dahlena Aspenesa, koji je kao i Perrot pogodio svih 20 meta.

Francuzi Eric Perrot u muškoj i Julia Simon u ženskoj konkurenciji pobjednici su zadnjih biatlonskih utrka za Svjetski kup uoči Zimskih olimpijskih igara, masovnih startova na 15 kilometara, odnosno 12.5km održanih u nedjelju u Novem Mestu na Morave.

U utrci biatlonaca Perrot je slavio pogodivši svih 20 zadanih meta te je ciljem prošao s vremenom 35:59.6 minuta, 9.0 sekundi ispred drugog predtavnika SAD-a Campbella Wrighta koji je imao jedan promašaj pa je morao trčati kazneni krug od 150 metara, odnosno 16.2 sekundi ispred trećeg Norvežanina Sverrea Dahlena Aspenesa, koji je kao i Perrot pogodio svih 20 meta.

Perrot je ovom pobjedom preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 834 boda, 37 više od drugog Talijana Tommasa Giacomela, koji je u nedjelju bio 11., odnosno 166 od trećeg Šveđanina Sebastiana Samuelssona.

Kod biatlonki odluka o pobjednici je pala u zadnjim metrima kada je Simon imala bolji završni sprint od sunarodnjakinje Oceane Michelon koja je zauzela drugo mjesto sa 0.5 sekundi zaostatka, dok je treća Talijanka Lisa Vitozzi zaostala 2.7 sekundi. Sve tri prvoplasirane pogodile su 19 od 20 zadanih meta.

Francuskinja Lou Jeanmonnot je četvrtim mjestom u nedjelju povećala svoju prednost u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa na 202 boda ispred druge Finkinje Suvi Minkkinen, koja je u nedjelju bila šesta, odnosno 263 od treće Šveđanke Anne Magnusson.

Ključne riječi
Biatlon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!