MEKTIĆ I PAVIĆ

Mektić i Krajicek prošli u osminu finala i osigurali hrvatski okršaj

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Croatia v France
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.01.2026.
u 16:00

Meč je bio dosta izjednačen, u prvom setu nitko nije izgubio svoj servis i odluka je pala u tie breaku u kojem su bolji bili Mektić i Krajicek

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u subotu zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom  u osminu finala parova na prvom Grand Slam turniru sezone i za prolaz u četvrtfinale borit će se protiv Mate Pavića i Salavdorca Marcela Arevala.

Mektić i Krajicek su sa 7-6(4), 7-5  svladali američko-nizozemsku kombinaciju koju čine Vasil Kirkov i Bart Stevens nakon sat i 50 minuta igre. Meč je bio dosta izjednačen, u prvom setu nitko nije izgubio svoj servis i odluka je pala u tie breaku u kojem su bolji bili Mektić i Krajicek. U drugom meču, situacija je slična, no prvo su svoj početni udarac izgubili Kirkov i Stevens, a onda Mektić i Krajicek. No, Mektić i Krajicek su iskorIstili još jednu priliku za oduzimanje servisa za 7-5  i plasman u osminu finala.

Tamo ih čekaju četvrti nositelji Pavić i Arevalo koji su danas ranije izbacili Srirama Balajia iz Indije i Neila Oberlaitnera iz Austrije. 
