Što se događa s Hrvaticom? Zrinka Ljutić postala negativna rekorderka u povijesti skijanja!

Shiffrin je danas u češkom zimskom središtu slavila sa sekundom i 67 stotinki prednosti ispred drugoplasirane Camille Rast. Do postolja i trećeg mjesta stigla je mlada Njemica Emma Aicher s dvije sekunde i 18 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Još jednu utrku za zaborav imala je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić. Jednostavno, za Zrinku je ovo sezona patnje i užasa – ne samo da je daleko od forme, nego kao da ni psihički nije prisutna u utrkama. Zrinka je danas nakon prve vožnje bila na 13. mjestu.

Dobro je otvorila drugu vožnju, imala je prednost nakon prvog prolaza, a zatim je uslijedila nevjerojatna pogreška. Na lakšem dijelu staze, potpuno dekoncentrirana, ušla je u jednu "vendu“, zahvatila kolac i na kraju odustala.

Ovim odustajanjem Zrinka je postala vlasnica negativnog rekorda kakav skijanje ne pamti. Naime, postala je prva skijašica u povijesti koja je u sezoni u kojoj brani Mali kristalni globus u slalomu odustala u čak pet utrka.

Ljutić je prošle sezone bila najbolja slalomašica u Svjetskom kupu, a ove sezone nije završila čak pet od osam slaloma!

Ovo je bio i posljednji slalom uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini i Milanu, koje su na rasporedu od 6. do 22. veljače.