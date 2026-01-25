Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Novi posrtaj

Što se događa s Hrvaticom? Zrinka Ljutić postala negativna rekorderka u povijesti skijanja!

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić na 15 .mjestu nakon prve vožnje Audi FIS Svjetskog kupa
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
25.01.2026.
u 15:31

Najbolje skijašice svijeta danas su u češkom Špindlerovu Mlýnu vozile osmi slalom sezone u sklopu Svjetskog kupa. Na vrhu ništa novo, do suverene pobjede stigla je Mikaela Shiffrin s vremenom 1:37.59. Čudesna Amerikanka je tako dva slaloma prije kraja sezone osigurala Mali kristalni globus u ovoj disciplini za sezonu 2025./2026.

Shiffrin je danas u češkom zimskom središtu slavila sa sekundom i 67 stotinki prednosti ispred drugoplasirane Camille Rast. Do postolja i trećeg mjesta stigla je mlada Njemica Emma Aicher s dvije sekunde i 18 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Još jednu utrku za zaborav imala je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić. Jednostavno, za Zrinku je ovo sezona patnje i užasa – ne samo da je daleko od forme, nego kao da ni psihički nije prisutna u utrkama. Zrinka je danas nakon prve vožnje bila na 13. mjestu.

Dobro je otvorila drugu vožnju, imala je prednost nakon prvog prolaza, a zatim je uslijedila nevjerojatna pogreška. Na lakšem dijelu staze, potpuno dekoncentrirana, ušla je u jednu "vendu“, zahvatila kolac i na kraju odustala.

Ovim odustajanjem Zrinka je postala vlasnica negativnog rekorda kakav skijanje ne pamti. Naime, postala je prva skijašica u povijesti koja je u sezoni u kojoj brani Mali kristalni globus u slalomu odustala u čak pet utrka.

Ljutić je prošle sezone bila najbolja slalomašica u Svjetskom kupu, a ove sezone nije završila čak pet od osam slaloma!

Ovo je bio i posljednji slalom uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini i Milanu, koje su na rasporedu od 6. do 22. veljače.
Ključne riječi
Mikeala Shiffrin Svjetski skijaški kup Zrinka Ljutić

Komentara 11

Pogledaj Sve
PA
PapezJanez
21:35 25.01.2026.

Zaljubila se, to je ljepse od laufa.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
20:36 25.01.2026.

Ove sezone zaista ne ide. Mlada je. Nadam se da će krenuti bolje.

RO
rogi
22:06 25.01.2026.

Nadajmo se da čemo imati prilike se veseliti njenim Pobjedama ona nije zaboravila skiati se. uz Božju pomoč sve je moguče.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!