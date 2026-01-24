Mia Wild i Veronika Drljačić nadaju se medalja iz Beograda

U srijedu 28. siječnja u Beogradu se održava susret reprezentacija Hrvatske, Slovenije i Srbije. Izbornik reprezentacije Damir Bošnjak sukladno objavljenim kriterijima i rezultatima s izbornog natjecanja odredio je sastav reprezentacije – muški: David Došen, Mihail Bartolinčić (oba 60 m), Noa Pliško, Dominik Jezernik (oba 400 m), Andrej Belčić, Mate Jakov Frančula (oba 800 m),. Matko Belčić, Marian Bakšić (oba 1500 m), Nino Jambrešić, Sven Franjković (oba 3000 m), Igor Šumak, Bruno Di Gusto (oba 60 m prepone), Petar Mikolčević, Fabijan Zaharija (oba vis), Ivan Geronimo Šerić, Ivan Horvat (oba motka), Marko Čeko, Marko Zrnić (oba dalj), Joshua Božić, Filip Kozina (oba troskok), Duje Dodig, Rafael Ivančić (oba kugla), štafeta 4x400 m;
žene: Mia Wild, Nina Vrdoljak (obje 60 m), Veronika Drljačić, Natalija Švenda (obje 400 m), Elena Ban, Ana Poljak (obje 800 m), Nina Vuković, Marcela Jokić (obje 1500 m), Hana Malović, Marta Bešić (obje 3000 m), Mia Wild, Tonka Kunac (obje 60 m prepone), Marta Musladin, Sara Aščić (obje vis), Nora Marasović Rossi, Ema Cetušić Jakopović (obje motka), Magdalena Perić (dalj i troskok), Daniela Jelić (dalj), Luna Ramić (troskok), Zara Veltruski, Laura Vinkešević (obje kugla), štafeta 4x400 m