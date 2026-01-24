Mia Wild i Veronika Drljačić nadaju se medalja iz Beograda

Špindleruv Mlyn

Ljutić s brojem 3 na veleslalomu

"Tu sam prvi put bila na postolju. Imala sam 18 godina i bila sam treća u slalomu. Iskoristit ću to kao nekakvu inspiraciju za sutra i prekosutra", izjavila je Zrinka koja je na zadnjoj veleslalomskoj utrci, održanoj u utorak na talijanskom Kronplatzu, po prvi put u sezoni ostala bez plasmana u drugu vožnju u toj disciplini.