Tko je novi trener Hajduka? Doveo ga je čovjek kojeg Jakobušić sluša: 'To u klubu nitko nema, moguća je i senzacija'

Ako je sa Slavenom Bilićem sve i dalje stabilno i u redu, kako je bilo kad smo ga prije pet šest dana čuli zadnji put, njegov dolazak u Hajduk nije tema i nema ozbiljnu podlogu. Priča je zapravo potpuno izmišljena, jer dalje od ponude iz pristojnosti - jer Jakobušić se s Bilićem česti druži i red je ponuditi mu da dođe raditi u Hajduk - ništa značajno nije se dogodilo ni nudilo. Bilić nije bio ozbiljan kandidat zbog niza razloga, prije svega osobnih i profesionalnih, a nijedan od njih ne uključuje Hajduk kao premalem zalogaj, premalen klub za bivšeg izbornika i drugoligaškog Kloppa i slično. Hajduk je za svakog ogroman i za mnoge prevelik, previše kompleksan klub, tamo gdje idu mahom 'kamikaze' i trenerska gerila. Nakon otkaza Valdasu Dambrauskasu, poslije samo sedam utakmica u novoj sezoni, predsjednik Lukša Jakobušić još nema dugoročno rješenje, nema plan B ni svoje 'vuliće' ni 'jurčiće'. To ipak ne treba zavarati - Jakobušić nije šokiran niti ga je bilo što iznenadilo.

Belupo je samo bio odgoda

Nakon što smo predsjednika vidjeli kako sam stoji u loži, dugo nakon pobjede protiv Belupa, koju nije slavio već je hipnotizirano gledao igrače kako i s kim slave, kako se kreću i što rade, sve dok nisu zašli u svlačionicu. Već tada, lako moguće, Valdas je bio bivši, a pet komada Belupu i pobjeda koja je bila slučajna samo su odgodili neizbježno. Isto bi se dogodilo i da je Valdas danas pobijedio Rijeku, pa izgubio od Istre, a svjestan je tog elementarnog pravila i predsjednik. Ipak druge trenere je počeo zvati tek kad mu je definitivno pao mrak na oči u Šibeniku.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 17.02.2022., Split - Posljednji ispracaj Zeljka Mijaca na groblju Lovrinac. Luksa Jakobusic i Slaven Bilic. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

I nikakva navijačka razglabanja ni kafanske priče ne dotiču Jakobušića, nikakva generalna atmosfera ni glas navijača ne može doprijeti do njega kada je u pitanju povjerenje treneru. To je odluka koju predsjednik donosi sam.

Dan kasnije, nakon što su utihnule reakcije i iščuđavanja, u klubu se uoči Rijeke (srijeda, 16:30) u zaostalom derbiju, bez puno uzbuđenja priča kao da sve ide po planu, a Mislav Karoglan predstavljen je kao pravi trener, a ne kratkoročno rješenje za dvije utakmice do reprezentativne stanke. No i to je moguće, kao da se za mladog Imoćanina ova priča rasplete u nekom puno luđem scenariju.

Tko je novi trener Hajduka? Hvalio ga je i Valdas

Možda ste ga dosad viđali na televiziji, kako u poluvremenu ili prije utakmica analizira igru Hajduka, ali široj publici je njegovo ime nepoznanica. O kome se uopće radi?

Rođen 1982. godine u Splitu započeo je nogometnu karijeru u Posušju, igrao je na poziciji napadača i govorili su da je veliki potencijal. Igrao je u Zrinjskom i Širokom, u HNL-u je nosio dres legendarnog Kamen Ingrada, a šest godina kasnije i Rijeke, probio se do inozemstva, od Žiline u Slovačkoj preko Izraela sve do Singapura.

Foto: Sanjin Strukic/24sata 20.09.2009., Zagreb - Prva hrvatska nogometna liga, 8 kolo, NK Dinamo - NK Rijeka. Na slici Mislav Karoglan, Cufre, Pedro Morales . Porazna statistika zadnjih gostovanja Rijeke u Maksimiru protiv Dinama rezultirala je opreznom igrom NK Rijeke. NK Rijeka koji se je prije ove utakmice nalazila na sedmom mjesto pokusati ce u Maksimiru dobrom igrom doci do bodova dok Dinamo mora opravdati ulogu favorita. rPhoto: Sanjin Strukic/24sata

Nikad nije ostvario potencijal koji je imao kao igrač, u tome ga je tvrde zaustavila i nesreća koja mu se dogodila. Ali o njemu se opet govori da jed veliki potencijal, opet se na njega ozbiljno računa, ovaj put u trenerskim krugovima. Kad je prestao igrati, odmah je Karoglan preuzeo momčad Croatije iz Zmijavaca.

Bili su na rubu ispadanja u četvrtu ligu, a s njim su završili kao prvaci. Tad su ga zapazila jača trenerska imena i ljudi iz Hajduka i HNS-a. Na Poljud je stigao s preporukom Bore Primorca, a to kod Jakobušića ima snažno jamstvo. U kombinaciji s trenutnim stanjem, realnim ambicijama i stanjem na računu, idealno bi bilo za klub da se Karoglan pokaže kao hit i pogodak i da se euforija opet zakotrlja. Jakobušić drugo, bolje rješenje zasad nema i želi ostaviti dojam kako ga i ne traži. Karoglana iz mase nadarenih mladih trenera izdvaja istančan nogometni nerv, ali i to što je jako marljiv i konstantan, a opisuju ga kao trenera s ofenzivnim nogometnim sklonostima. Govori tako i Ivan Gudelj, Hajdukova legenda koja novog trenera dugo poznaje. Imotska je veza, a Gudelj ga je uočio i davnih dana na turniru, kao instruktor HNS-a..

'To je bila Srnina generacija, a Mislav je uz Darija bio najveći talent na turniru, u imotskoj krajini ali i šire. Lijeva noga, više vezni, ne napadač, fin igrač i jako nadaren. Kao desetogodišnjak je doživio lom noge, to je zaraslo, ali usporilo je njegov napredak i vjerujem da bi napravio puno više da mu se nije dogodila ta nesreća. Poznajem ga, riječ je o inteligentnom i jako talentiranom momku. Ako ga puste da radi, mogao bi iznenaditi mnoge. Sigurno nije lako tako mladom treneru preuzeti tako veliku odgovornost, ali poziv Hajduka je velika čast i ponekad ne možeš birati kada će se dogoditi. Savjetujem mu da novine i portale uopće ne čita, sad će svi tražiti novog trenera, a Hajduk ima trenera koji radi i mora pobijediti i Rijeku i Istru. Jako je važno kako će izgledati Hajduk u te dvije utakmice'

Borba za naslov nije gotova

Uvijek je to važno, pa i kad se ispadne iz utrke za naslov nakon sedam kola, u Hajduku su emocije uvijek povišene, one se u klubu prodaju, izvoze, od njih se na Poljudu živi. No, što kad se priča krene ispuhivati, Valdas očito nije uspio zadovoljiti ni momčad ni predsjednika, što može sad Karoglan?

'Čuo sam mnogobrojne pohvale, o njemu su mi pričali i Valdas i Nikoličius, predstavljali su ga kao mladića na kojeg se računa i budućeg stručnjaka, znalo se da on ima potencijal i da je tu negdje. Vjerujem da on može vratiti Hajduk u borbu za naslov s Dinamom. Ne, uopće ne mislim da je to izgubljeno, ne vidim čemu tolika drama'

Ne slažete se dakle s onima koji tvrde da je ovo realnost Hajduka koji se ne može staviti u istu dimenziju s Dinamom.

"Izgubili smo bodove u Šibeniku i to se dogodi, da nije bilo bloka, ne znam kako bi taj udarac završio, a i Hajduk je imao pet-šest prigoda s druge strane. Idemo dalje, šest bodova se može uhvatiti i onda opet samo šest zaostajemo. I Dinamo je kiksao protiv Varaždina, bit će toga još'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 04.09.2022., stadion Poljud, Split - 08. kolo SuperSport HNL, HNK Hajduk - NK Slaven Belupo. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Je li vama žao Valdasa?

Ja sam uvijek za kontinuitet, iako niti koga dovodim niti koga mičem, da ne bi bilo zabune. Što se nogometnog dijela tiče, Hajduk ima kvalitetu da se bori za naslov i to treba jasno govoriti. S tim se slažem. Kad smo se posljednji put vidjeli, Dambrauskas mi je rekao da je njegov cilj Liga prvaka. Dao sam mu ruku i čestitao. Napravio je puno toga prošle sezone za Hajduk, donio je opet naslov na Poljud'

Je li navijačima Hajduka generalno žao što trener odlazi, sudeći po komentarima, odjednom više nitko ne podržava otkaz, ali ni Jakobušića. Sutra će tim tempom i Livaja biti preplaćeni škart.

'Ja sam za kontinuitet, ali ja ne dovodim trenere u Hajduk. Zanimljivo je da sada kontinuitet u struci Hajduka ima samo Karoglan, on je bio član zadnja dva stručna stožera, ovo mu je treći. Zgodan je to podatak i to bi u konačnici moglo nešto važno značiti, tu leži i moguća senzacija, iako ona to ne bi bila. Svi stalno pričamo o kontinuitetu, a što radi predsjednik Hajduka, ja u to ne ulazim. Možda bih i ja micao Valdasa, iako s ove pozicije i u ovom trenutku mislim da ne bih'

