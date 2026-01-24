Odbojkaši igraju u Podgorici, odbojkašice idu u Češku

Izvučene su skupine drugih kvalifikacijskih turnira za odlazak na U18 Europsko prvenstvo kod odbojkašica i odbojkaša, koji će se igrati od 26. do 29. ožujka. Obje naše nacionalne selekcije našle su se u krugu 20 reprezentacija koje traže put prema Euru, na koji će se plasirati prvaci pet skupina te tri najbolje drugoplasirane ekipe (kod odbojkaša prolaze četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije). Kod odbojkašica domaćini EP-a U18 bit će Latvija i Litva, a prvenstvo će se igrati od 1. do 12. srpnja, dok će kod odbojkaša domaćin biti Italija, a natjecanje je na rasporedu od 7. do 18. srpnja.

U ovom drugom kvalifikacijskom krugu naša ženska U18 reprezentacija smještena je u skupinu D, čiji je domaćin Češka. Uz Češku i Hrvatsku, u skupini se nalaze još Ukrajina i reprezentacija Farskih Otoka.

– Vrlo zanimljiva skupina u kojoj su, čini mi se, Farski Otoci ipak autsajderi, dok su sve ostale ekipe vrijedne svakog respekta. Češka ima dobru reprezentaciju, bile su pete na MEVZA-i, ali prihvaćanjem domaćinstva jedne od kvalifikacijskih skupina pokazuju da im ne manjka ambicija. Ukrajina je u prvom krugu kvalifikacija bila druga iza Poljske, što dovoljno govori samo za sebe. Skupina nije lagana, no učinit ćemo sve da se plasiramo na EP i zadržimo kontinuitet nastupa na Euru – rekao je izbornik naše ženske reprezentacije Ivica Radočaj.

U konkurenciji odbojkaša naša je U18 reprezentacija voljom ždrijeba smještena u skupinu E, koja će se igrati u Podgorici, gdje su domaćini Crnogorci, a nastupit će još i Francuzi te Izraelci.

– Najteža skupina, definitivno. Crnu Goru poznajemo, imaju svoj nacionalni tim u tom godištu, cijelu su godinu zajedno i to se vidi na njihovoj uigranosti. Bili smo s njima lani na turniru u Pordenoneu, najjačem za to godište, i vidjeli ih na djelu. Francuzi također imaju svoj nacionalni tim koji cijelu godinu trenira zajedno, kao i Izraelci – rekao je izbornik Mišin. (dm)•